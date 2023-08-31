بعد شكاوى المواطنين.. حملة تطهير وتنظيف لشارع أحمد علوبة فى أسيوط
نظمت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، بالتعاون مع قسم الأشغالات، حملة تطهير وتنظيف لشارع أحمد علي علوبة بعد تلقي شكاوى من المواطنين بسبب وجود عوائق من حجارة وحديد تعيق حركة المرور بالشارع. تم حل المشكلة بسرعة وفعالية حيث تم رفع جميع العوائق المذكورة.
وقد تولى عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق أسيوط قيادة الحملة بحضور سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي. تم تنفيذ الحملة بأمانة وسرعة بفضل التنسيق المُثمر بين الجهات المعنية، حيث تمت متابعة وتلبية شكاوى المواطنين بشكل سريع.
جرى تنبيه السكان بعدم وضع أي عوائق أو تجميع أي مخلفات في الشوارع، واشتد الإجراء القانوني تجاه من يخالف تلك التعليمات. تأتي هذه الحملة ضمن إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الأشغالات وتحسين الخدمات المتكاملة للمواطنين في منطقة أسيوط.
وبمبادرة رئيس حي شرق أسيوط عبداللطيف عبدالمنعم، فقد تم التوجه نحو تطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تدوير المخلفات وتعزيز منظومة النظافة في المنطقة. يأتي هذا الإجراء في إطار توجيهات وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتحسين جودة خدمات النظافة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.
تعتبر هذه الحملة إجراءً هامًا للحفاظ على النظافة والاهتمام بسلامة وجمال المدينة. تأمل السلطات المحلية في أن تشهد المنطقة تحسنًا ملحوظًا في مستوى النظافة والحفاظ على جمالها في المستقبل.
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