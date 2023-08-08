اكتشاف كنز أثري قُبالة سواحل مدينة العلمين| فيديو

عثرت السلطات المصرية، على كنز أثري إارق تحت مياه البحر المتوسط، قُبالة سواحل مدينة العلمين، وعلى بعد 650 مترًا من الشاطىء، وهو عبارة عن ألواح خشبية من بقايا سفينة غارقة وجرارات فخارية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد.

بقايا سفينة غارقة

ووجدت الجرارات الفخارية على جزيرة من الماء، ومن المتوقع أن تكون السفينة ارطضدمت بهذه الجزيرة وغرقت.

ويجري دراسة كيفية الحفاظ على القطع الأثرية المكتشفة، بالإضافة إلى البحث عن مزيد من القطع الأخرى ، وكشف المزيد من أسرار السفينة ، والتي من المتوقع أن تكون سفينة تجارية ، نسبة إلى أن هذه المنطقة كانت على ممر تجاري قديمًا.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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