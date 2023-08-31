حملة لازالة فورية وهدم سورغير قانوني ورفع الأنقاض في الوليدية بأسيوط

في إطار التعليمات الصارمة الصادرة عن عصام سعد، محافظ أسيوط، للتصدي لأي عمليات بناء مخالفة في المحافظة والقضاء على العشوائية في البناء، وإزالة جميع أشكال التعديات، وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة، تبين حدوث تعدي بناء من قبل أحد المواطنين بشكل مخالف.

فور تلقي البلاغ، قام حي شرق أسيوط بقيادة عبد اللطيف عبد المنعم بالتحرك السريع وتنفيذ توجيهات المحافظ. وحضر عبد اللطيف عبد المنعم رئيس الحي، بالاشتراك مع سيد عباس وعاصم ابراهيم نائبي رئيس الحي، إلى مكان البلاغ.

تمت إزالة البناء المخالف فورًا، حيث تم هدم سورغير قانوني ورفع الأنقاض في منطقة إسماعيل الشريف بالوليديه، وتم حجز المواد البنائية وجميع الأعمال غير المشروعة بشكل كامل، وتم مصادرة المعدات المستخدمة في البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس حي شرق أسيوط على ضرورة متابعة الحالة باستمرار وتشكيل فرق عمل ميدانية، لمنع حدوث أي تعديات جديدة، والتصدي فورًا لأي بناء مخالف، واتخاذ إجراءات قوية في إزالة جميع أشكال التعديات، وتطبيق القانون على المخالفين، بهدف ترسيخ سيادة القانون ومكافحة البناء المخالف والعشوائي.

حملة لازالة فورية وهدم سورغير قانوني ورفع الأنقاض في منطقة الوليدية باسيوط

حملة لازالة فورية وهدم سورغير قانوني ورفع الأنقاض في منطقة الوليدية باسيوط

حملة لازالة فورية وهدم سورغير قانوني ورفع الأنقاض في منطقة الوليدية باسيوط

حملة لازالة فورية وهدم سورغير قانوني ورفع الأنقاض في منطقة الوليدية باسيوط

حملة لازالة فورية وهدم سورغير قانوني ورفع الأنقاض في منطقة الوليدية باسيوط

حملة لازالة فورية وهدم سورغير قانوني ورفع الأنقاض في منطقة الوليدية باسيوط

حملة لازالة فورية وهدم سورغير قانوني ورفع الأنقاض في منطقة الوليدية باسيوط

حملة لازالة فورية وهدم سورغير قانوني ورفع الأنقاض في منطقة الوليدية باسيوط

حملة لازالة فورية وهدم سورغير قانوني ورفع الأنقاض في منطقة الوليدية باسيوط