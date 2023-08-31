الآلة الحاسبة بـ 900 جنيه.. "الوفد" تتابع أسعار المستلزمات المدرسية من الفجالة

أجرت بوابة الوفد الإلكترونية جولة مكبرة في سوق الفجالة أقدم أسواق الأدوات والمستلزمات المدرسية والشنط المدرسية بوسط القاهرة لمتابعة أسعار الشنط والمستلزمات المدرسية ومعرفة مدى إقبال الجمهور على شراء الشنط المدرسية قبل بدء العام الدراسي الجديد في ظل ارتفاع الأسعار.

الآلة الحاسبة الأصلية كانت بـ 400 وبـ 500 دي الوقت أصبحت بـ 900 جنيه



وأوضح مصطفى صاحب أحد محال المستلزمات المدرسية بأن الأسعار تتزايد يومًا عن التالي وبنسب كبيرة جدًا ففي السنوا ت الماضية كانت الأسعار تتزايد بنسبة 10% كل عام عن الذي يسبقه ولكن هذا الموسم ارتفعت الأسعار إلى الضعف.. "الآلة الحاسبة الأصلية كانت بـ 400 وبـ 500 دي الوقت أصبحت بـ 900 جنيه والكشاكيل والأقلام كل حاجة زادت الضعف والإقبال قليل جدًا حتى لو كان في إقبال ولي الأمر اللي كان بيجي ياخد الكشاكيل والكراريس باللفة واللي اتنين والتلاته كمان دي الوقت بيجي يقول عايز كشكولين وكراستين لازمًا يكون في رقابة أكتر من كده".



وأشار عمرو صاحب أحد محال الشنط المدرسية بالفجالة بأن هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار الشنط المدرسية هذا العام مؤكدًا بأن الأسعار تبدأ من 300 جنية للشنطة وتصل الشنطة لـ ألف جنيه للبراندات الشهيرة مشيرًا بأن لكل مرحلة دراسية ولها متطلباتها من الشنط، وأشار عمرو بأن هناك شنط مستوردة وآخرى صناعة محلية فالبرغم من أن الشنط المحلية تتميز بخامة جيدة غير موجودة في الشنط المستوردة ولكن ما يميز الشنط المستوردة التقفيل النهائي متمنيًا بأن الصناعة المحلية تلتفت لهذا الأمر فمع توافر الخامة اليدة والتقفيل الدقيق ستنهض الصناعة المحلية.

المستلزمات المدرسية من الفجالة

المستلزمات المدرسية من الفجالة