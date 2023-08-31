10 سبتمبر.. بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد والملتحقين بكليات جامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بدء تفعيل الكشف الطبي على الطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة، والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023/ 2024؛ اعتباراً من الأحد الموافق 10 من سبتمبر 2023 حتى الأربعاء 11 من أكتوبر 2023 ، وفق جدول زمني محدد لكل كلية، وذلك بمجمع صالات الامتحانات بالحرم الجامعي.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن الجامعة قد اتخذت عدداً من الإجراءات التي تيسر على الطلاب إجراءات الكشف الطبي، والتي تضمنت تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات؛ لتجنب الزحام والتكدس، وتوفير أماكن؛ لاستراحة الطلاب، وأولياء أمورهم ، وتوفير أطقم طبية متميزة؛ لضمان سير إجراءات الكشف الطبي بسهولة وانتظام، موضحاً؛ إن الكشف الطبي يعد من الخطوات المهمة؛ لاستكمال إجراءات التحاق الطلاب بكلياتهم، ومعاهدهم المختلفة؛ حيث تقوم إدارة الجامعة بإنشاء ملف صحي لكل طالب مستجد؛ لمتابعة حالته الصحية طوال دراسته بالجامعة.

ومن جهته، كشف الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بأعمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة حددت يوم 10 سبتمبر 2023 ؛ لإجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد الملتحقين بكلية الطب ،1 1 سبتمبر 2023 للطلاب الملتحقين بكليتي؛ طب الأسنان، والطب البيطرى، 12 سبتمبر 2023 للطلاب الملتحقين بكلية الصيدلة، و13 سبتمبر 2023 للطلاب الملتحقين بكلية الهندسة ، و14 سبتمبر 2023 للطلاب الملتحقين بكليتي؛ الحاسبات والمعلومات، والفنون الجميلة ، و17 سبتمبر 2023 للطلاب الملتحقين بكليةالعلوم ، و18 سبتمبر 2023 للطلاب الملتحقين بكلية رياض الأطفال ، ويومي 19 و20 سبتمبر 2023 للطلاب الملتحقين بكلية التجارة ، ويومي 21 و24 سبتمبر 2023 للطلاب الملتحقين بكلية الحقوق ، و25 سبتمبر 2023 للطلاب الملتحقين بكلية التربية- شعبة عامة ، و26 سبتمبر 2023 للطلاب الملتحقين بكلية التربية- باقى الشعب ، 27 سبتمبر 2023 للطلاب الملتحقين بكلية التربية الرياضية، ويومي 1 و2 اكتوبر 2023 للطلاب الملتحقين بكلية الآداب، و3 اكتوبر 2023 للطلاب الملتحقين بكليتي؛ الزراعة، وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية ،و4 اكتوبر 2023 للطلاب الملتحقين بكلية التمريض، و5 اكتوبر 2023 للطلاب الملتحقين بكلية التربية النوعية، و8 اكتوبر 2023 للطلاب الملتحقين بكلية الخدمة الاجتماعية، و9 اكتوبر 2023 للطلاب الملتحقين بالمعهد الفني للتمريض ، مع تحديد يومي 10 و11 اكتوبر 2023 للتخلفات.

جدير بالذكر، أنه يجب أن يقوم الطالب بإحضار الاستمارة الخاصة به، والتي تتضمن ( اسم الطالب – الكلية المرشح لها – موعد وتاريخ الكشف الطبي )؛ لكي يخضع الطالب للكشف الطبي، والمتضمن عيادات: ( الرمد - القلب - الصدر- العظام - النطق والسمع - الجلدية – الأسنان - المخ والأعصاب - العيوب الخلقية الظاهرة ).