الهاي ويست عكس رشاقة قوام أصالة

خضعت الفنانة السورية أصالة نصري لجلسة تصوير جديدة ومختلفه عن غيرها تمزج بين اناقة الماضي وبساطة المستقبل.

وبدت أصالة بإطلالة كلاسيكية ناعمة، حيث ارتدت قميص ابيض ونسقت عليه بنطال هاي ويست وعليه بليزر راقي التصميم، عكست رشاقة قوامها ووزنها المثالي دون جرأة.

اختارت لم خصلات شعرها للوراء باسلوب ناعم ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

اصالة

أصالة نصري (15 مايو 1969 -)؛ مغنية سورية، تعدّ واحدة من أكثر المغنيات العربيات شعبية وشهرة.

ولدت في مدينة دمشق، لعائلة سورية دمشقية ونشأت فيها، تحديدًا في حي أبو رمانة. والدها هو الفنان «مصطفى نصري»، وعائلتها تتكون من أربعة أخوة هم: أماني، وأيهم، وريم التي دخلت مجال الغناء، وأنس. كما أنها تحمل الجنسية البحرينية ويأتي حصولها على الجنسية بعد أيام قليلة من مشاركتها في فعاليات أوبريت «المحبة والولاء» الذي أقيم في المنامة احتفالًا بالعيد الوطني للبحرين في عام 2005، وعيد جلوس ملك البحرين حمد بن عيسى. كانت بداية نشاطها مع قليل من الأغاني الموجهة للطفل ثم توالت الأغاني والألبومات.

بدايتها الفنية

سطع نجمها منذ صغرها حيث بدأت الغناء وهي في الرابعة بالإعلانات على شاشة التلفزيون السوري ومن أشهر أعمال طفولتها هو غناء مقدمة المسلسل الكرتوني حكايات عالمية، بالإضافة إلى أنها غنت الأناشيد وغنت للأطفال في المناسبات الوطنية السورية، ورعاها والدها مصطفى نصري في هذا المجال توفي والدها في عام 1986 وكان لوفاته أثر كبير على حياتها، فتوقفت عن الغناء لمدة ثلاث سنوات وكانت بمثابة الأب الروحي لإخوتها الصغار ريم وأماني وأنس وأيهم والمسؤولة عنهم.

ذاع صيتها في العالم العربي بعد صدور أغنيتها أسمع صدى صوتك بعام 1991، وهذه الأغنية من شعر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. لصوتها بنبراته القوية أثر كبير في أغانيها. شاركت في العديد من المهرجانات العربية والدولية وكذلك تمت استضافتها في الكثير من البرامج التلفزيونية وكانت إطلالتها ذات تأثير كبير على الشاشة لدى المشاهدين.

عرفت بإتقانها الغناء باللهجة الخليجية منذ أصدرت أول أغنية لها في بداية مشوارها الفني من كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اسمع صدى صوتك، وهي تعد من أوائل الفنانات اللاتي غنين باللهجة الخليجية من كلمات الشيخ محمد آل مكتوم. واستطاعت أن تكون لها قاعدة جماهيرية في دول الخليج، إذ حرصت مؤخرًا على إصدار ألبوم خليجي بكل عام عوضًا عن ألبوم خليجي كل ثلاث سنوات، واستطاعت بذلك أن تروي عطش جمهورها هناك، من أشهر أعمالها الخليجي جماهيريًا: روح وروح، متى أشوفك، سواها قلبي، توك على بالي، قانون كيفك، لا تخاف، شموخ عزي. ومن أهم أعمالها الخليحية نخبويًا: يسعد صباحك، الغيرة، حقيقة واقعي، أطلق عليها بعام 2008 لقب تاج الأغنية الخليجية.

تزوجت ثلاث مرات، الأولى من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005، والثانية في 27 مارس 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه توأم هما آدم وعلي في مايو 2011، وفي 6 يناير 2020 أعلنت عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام انفصالها عن زوجها طارق العريان حيث نشرت

«صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عن والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشكل المشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدًّا، سأبقى دائمًا أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه».

وفي الثالث عشر من سبتمبر عام 2021 أعلنت زواجها من الشاعر والمخرج العراقي فائق حسن، وقالت

«منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقه .. ولحظه حوّلت مشاعرنا .. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينه وحب صادق .. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو ..”»