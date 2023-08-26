صحيفة بريطانية تكشف عن تفاصيل اجتماع سري بين قادة الناتو وأوكرانيا

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن تفاصيل اجتماع رفيع المستوى بين قادة من حلف شمال الأطلسي "الناتو" وأوكرانيا إن الاجتماع عقد في الأسابيع الأخيرة بين أعلى السلطات العسكرية في كييف وحلف شمال الأطلسي، واستمر خمس ساعات، وكان يهدف إلى المساعدة في إعادة ضبط الاستراتيجية العسكرية لأوكرانيا.

الحدود البولندية الأوكرانية

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الممثلون العسكريون لدول حلف شمال الأطلسي التقوا في مكان غير معلوم على الحدود البولندية الأوكرانية مع القائد الأعلى للجيش الأوكراني، الجنرال فاليري زالوزني، فيما تم تعريفه بـ "مجلس الحرب".

وأفادت صحيفة "الجارديان" أن زالوزني اصطحب معه فريق قيادته بالكامل في رحلة على بعد حوالي 300 ميل من كييف.

وكان الغرض من الاجتماع، الذي استمر خمس ساعات، هو المساعدة في إعادة ضبط الاستراتيجية العسكرية لأوكرانيا وكان من بين المواضيع ذات الأولوية الهجوم الأوكراني المضاد الحالي، إلى جانب خطط المعركة لفصل الشتاء المقبل والاستراتيجية طويلة المدى.

وكان من بين المسؤولين الحاضرين الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي، القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، والأدميرال البريطاني توني راداكين، رئيس أركان جيش المملكة المتحدة.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي استعداد كييف "مبادلة بيلغورود مقابل عضوية الناتو"، وذلك في رده على سؤال عن مقترح مبادلة جزء من أراضي أوكرانيا مقابل السلام والعضوية في الناتو.

ونشر زيلينسكي هذا المضمون في مقطع فيديو على قناته في "تلجرام"، خلال مؤتمر صحفي في الدنمارك، وطلب أحد الصحفيين من زيلينسكي التعليق على هذه المقترحات.