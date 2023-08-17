الناتو ينفي اتخاذ القرار النهائي بتوريد المُقاتلات لأوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، إن القرار النهائي بتوريد الطائرات المُقاتلة إلى كييف لم يتخذ بعد، لكنه لم يستبعد مثل هذا الاحتمال، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

جاء ذلك في مقابلة لستولتنبرج مع تلفزيون Dagbladet، حيث تابع: "إنه أمر ممكن تماما، إلا أنه لا يوجد قرار نهائي بشأن هذه القضية".

تدريب الطيارين الأوكرانيين

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أعلن، 2 أغسطس الجاري، أن تدريب الطيارين الأوكرانيين سيبدأ هذا الشهر. ووفقا لوزارة الدفاع الأوكرانية، سوف يستغرق البرنامج التدريبي 6 أشهر على الأقل، وقد يتم إجراؤه في الدنمارك أو هولندا. ومن المتوقع أنه بحلول ربيع عام 2024 سيكون الطيارون الأوكرانيون قادرين على التحليق بطائرات "إف-16" في سماء أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وتوابعها في حلف "الناتو" يخلقون خطر حدوث صدام مسلح مباشر مع روسيا، وهو أمر محفوف بالعواقب الكارثية.

وأضاف أن حصول كييف على طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية، ستعتبره روسيا تهديدا نوويا غربيا لها.

من ناحية أخرى، كتبت صحيفة "Guardian" أن الناتو صرح بأن موقفه من قضية انضمام كييف إلى الحلف لا يزال ثابتا، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحلف سيواصل دعم أوكرانيا "من أجل تحقيق سلام دائم".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الناتو: "سنواصل دعم أوكرانيا طالما استغرق الأمر، ونحن مصممون على تحقيق سلام عادل ودائم. موقف الحلف واضح وثابت".

وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي في سبتمبر الماضي إن بلاده قدمت طلبا للانضمام إلى حلف الناتو على أساس عاجل. وفي قمة الناتو في ليتوانيا في يوليو الماضي وافقت دول الحلف على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا تتكون من ثلاث نقاط وهي خطة مساعدة لتحقيق توافق القوات الأوكرانية مع معايير الناتو وإنشاء مجلس أوكرانيا - الناتو وتأكيد حق أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف دون تنفيذ خطة الأعمال للحصول على العضوية. وفي الوقت ذاته لم يحدد الحلف أي أطر زمنية لانضمام أوكرانيا إليه وأي شروط يجب الوفاء بها من أجل تلقي دعوة رسمية، مثلما كان تصر عليه كييف.