حملة لإزالة حوائط مخالفة فى حي شرق أسيوط

تلقى حي شرق أسيوط بقيادة عبد اللطيف عبد المنعم بلاغًا بالبناء المخالف، وعلى الفور توجه عبد اللطيف عبد المنعم رئيس الحي برفقة سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبي رئيس الحي إلى مكان البلاغ. تمت إزالة بناء مخالف لحوائط في الدور السادس العلوي بشارع الصحابة في منطقة الوليدية. تمت مصادرة المعدات المستخدمة للبناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد رئيس حي شرق أسيوط على ضرورة المتابعة المستمرة وتشكيل حملات لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف فورًا. كما أكد على ضرورة التعامل بحزم وقوة في إزالة كل أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين. يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي في المدينة.

يأى ذلك في إطار تعليمات عصام سعد محافظ أسيوط للتصدي لأي عمليات بناء مخالف بالمحافظة والقضاء على عشوائية البناء، وإزالة جميع أشكال التعديات، والتصدي بكل حزم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، تم تنفيذ إزالة فورية لبناء مخالف في مدينة أسيوط.

حملة لازاله بناء حوائط مخالفه بالدور السادس علوى بنطاق حي شرق اسيوط

حملة لازاله بناء حوائط مخالفه بالدور السادس علوى بنطاق حي شرق اسيوط

حملة لازاله بناء حوائط مخالفه بالدور السادس علوى بنطاق حي شرق اسيوط

حملة لازاله بناء حوائط مخالفه بالدور السادس علوى بنطاق حي شرق اسيوط

حملة لازاله بناء حوائط مخالفه بالدور السادس علوى بنطاق حي شرق اسيوط

حملة لازاله بناء حوائط مخالفه بالدور السادس علوى بنطاق حي شرق اسيوط

حملة لازاله بناء حوائط مخالفه بالدور السادس علوى بنطاق حي شرق اسيوط

حملة لازاله بناء حوائط مخالفه بالدور السادس علوى بنطاق حي شرق اسيوط

حملة لازاله بناء حوائط مخالفه بالدور السادس علوى بنطاق حي شرق اسيوط

حملة لازاله بناء حوائط مخالفه بالدور السادس علوى بنطاق حي شرق اسيوط

حملة لازاله بناء حوائط مخالفه بالدور السادس علوى بنطاق حي شرق اسيوط