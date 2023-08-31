وكيل تعليم الوادي الجديد يكرم معلما خبيرا فى التعليم بطريقة برايل بإدارة الداخلة
حرص المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، على تكريم المعلم الخبير عمران يماني، مدرب معتمد في تربية خاصة، والذي يعمل في إدارة الداخلة التعليمية، وذلك في إطار ختام فعاليات البرنامج التدريبي على القراءة والكتابة بطريقة برايل.
تم تنظيم حفل التكريم بحضور مدير إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد. وقد عبّر المهندس سيد عبد العزيز عن امتنانه وتقديره للتفاعل والاقبال الكبير الذي شهده البرنامج من قبل المتدربين، وكذلك لتبادل الخبرات الذي حدث بينهم. وأشار إلى مدى الاستفادة المتحققة من هذا البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في المحافظة.
وفي نهاية الحفل، قدّم المهندس سيد عبد العزيز الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذا العمل، مثنيًا على تعاونهم الجاد والمثمر، ومشيدًا بظهور البرنامج بمظهر لائق ومشرف.
تجدر الإشارة إلى أن البرايل هو نظام للكتابة بلا أحرف عادية بل يعتمد على أحرف بارزة يمكن للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر قراءتها عن طريق اللمس. ويهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تمكين المعلمين والمتعلمين من استخدام هذه الطريقة في تعلم القراءة والكتابة.
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