شاروخان يفوق التوقعات بـ5 شخصيات مختلفة في فيلمه الجديد.. 6 مخرجين بالعمل

أعلن شاروخان استعدادا لإطلاق فيلمه الجديد "jawan" والذي دعى جمهوره في دبي للإحتفال به معه الليلة عند برج خليفة.

شاروخان

نشر شاروخان عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلا :"أنه لا يمكنه الاحتفال بإطلاق فيلمه الجديد بدون جمهوره لذلك سوف يتواجد في دبي في ساحة برج خليفة اليوم في تمام الساعة 9 مساءً".

فيلم jawan



لذلك نقدم لكم خلال السطور القادمة أبرز المعلومات حول فيلم شاروخان الجديد "Jawan"



موعد عرض الفيلم

يبدأ العرض العالمي لفيلم شاروخان الجديد يوم 7 سبتمبر المقبل.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والأكشن حول رجل يسعى لتحقيق العدالة وإصلاح أخطاء المجتمع والتغلب على ماضيه الشخصي.

فيلم jawan

يظهر شاروخان في الفيلم بـ5 أشكال مختلفة حيث يقدم أكثر من شخصية خلال أحداث الفيلم.

أبطال الفيلم

الفيلم من بطولة شاروخان، نايانتارا، فيجاي سيثوباثي، عامر نايك، وغيرهم نخبة من نجوم السينما الهندية. الفيلم من تأليف وإخراج أتلي كومار.

كما تم الاستعانة بـ6 مخرجين من مختلف أنحاء العالم من أجل تصوير مشاهد الأكشن الخاصة بالفيلم وذلك وفقا لما ذكره ET بالعربي.

من ناحية أخرى، يذكر أن شاروخان عرض له فيلم "Pathaan" ودارت أحداث الفيلم حول شخصية "باثان" وهو عميل سري هندي يتولى مسؤولية التصدي لمرتزقة يحاولون تخريب وطنه. الفيلم من إخراج سيدهارت أناند.