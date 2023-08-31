برشلونة في مجموعة متوازنة بدوري أبطال أوروبا

أسفرت فعاليات قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، عن وقوع برشلونة الإسباني في المجموعة الثامنة رفقة بورتو البرتغالي، شاختار دونستيك الأوكراني وأنتويرب البلجيكي.



كما تواجد بايرن ميونيخ الألماني بالمجموعة الأولى رفقة مانشستر يونايتد الإنجليزي، كوبنهاجن الدانماركي وجالطة سراي التركي.

وتم تصنيف الأندية المشاركة في البطولة كما يلي:

المستوى الأول: مانشستر سيتي - إشبيلية - برشلونة - نابولي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - بنفيكا - فينورد.

المستوى الثاني: ريال مدريد - مانشستر يونايتد - إنتر ميلان - بورسيا دورتموند - أتلتيكو مدريد - لايبزيج - بورتو - آرسنال.

المستوى الثالث: شاختار دونيتسك - سالزبورج - ميلان - سبورتينج براجا - آيندهوفن - لاتسيو - ريد ستار بلجراد - كوبنهاجن.

المستوى الرابع: يونج بويز - ريال سوسييداد - جالطة سراي - سيلتك - نيوكاسل - يونيون برلين - أنتويرب - لانس.

بينما جاءت مواعيد مرحلة دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال كما يلي:

الجولة الأولى: 19-20 سبتمبر.

الجولة الثانية: 3-4 أكتوبر.

الجولة الثالثة: 24-25 أكتوبر.

الجولة الرابعة: 7-8 نوفمبر.

الجولة الخامسة: 28-29 نوفمبر.

الجولة السادسة والأخيرة: 12-13 ديسمبر.

دور الـ 16:

١٣ و ١٤ و ٢٠ و ٢١ فبراير ٢٠٢٤ (مباريات الذهاب)

٥ و ٦ و ١٢ و ١٣ مارس ٢٠٢٤ (مباريات العودة)

الدور ربع النهائي:

٩ و ١٠ أبريل ٢٠٢٤ (مباريات الذهاب)

١٦ و ١٧ أبريل ٢٠٢٤ (مباريات العودة)

الدور نصف النهائي:

٣٠ أبريل ٢٠٢٤ و ١ مايو ٢٠٢٤ (مباراتي الذهاب)

٧ و ٨ مايو ٢٠٢٤ (مباراتي العودة)

المباراة النهائية للبطولة المقرر إقامتها في لندن:

١ يونيو ٢٠٢٤