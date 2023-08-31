انطلاق المؤتمر السنوي لقسم أمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط 7 سبتمبر المقبل

يقوم قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب جامعة أسيوط بتنظيم مؤتمره السنوي الثامن عشر، الذي سيعقد في الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر المقبل في المبنى الإداري بالجامعة. يتمتع المؤتمر برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، إلى جانب الدكتورة أماني عمر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الباسط مدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب. كما يشرف على المؤتمر الدكتور خالد البيه رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية، ورؤساء المؤتمر الدكتور محمد عبدالرحمن أستاذ الأمراض العصبية والنفسية، والدكتور طارق راجح أستاذ الأعصاب بجامعة أسيوط، والدكتورة غيداء شحاتة أستاذ الأعصاب بجامعة أسيوط وسكريتر عام المؤتمر، والدكتور ياسر السروجي أستاذ الطب النفسي بجامعة أسيوط.

يقوم المؤتمر بتنظيم ورش عمل متنوعة حول مرض الصرع والعضلات والحركات الإدارية، وذلك في الفترة من 3 إلى 4 سبتمبر المقبل في المستشفى الجامعي الرئيسي. يهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث التطورات في مجال الأمراض العصبية والطب النفسي. سيتضمن المؤتمر عدة محاضرات متنوعة تناقش مواضيع مهمة مثل التصلب المتعدد والسكتة الدماغية ومرض الصرع. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تناول موضوعات أخرى مثل الصداع وإلتهاب الأعصاب الطرفية والتهاب العضلات.

من المتوقع حضور نخبة من أطباء الأعصاب والطب النفسي من الجامعات المصرية المشهورة مثل جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة الإسكندرية وجامعة الزقازيق وجامعة طنطا وجامعة بنى سويف وجامعة المنوفية وجامعة جنوب الوادي وجامعة قناة السويس وجامعة المنيا وجامعة سوهاج وجامعة أسوان.

ينعكس هذا المؤتمر على أهمية العمل العلمي والأبحاث في مجالات الأمراض العصبية والنفسية، ويوفر فرصة لمشاركة المعارف وتبادل الخبرات بين الخبراء في هذا المجال. من المتوقع أن يكون المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون بين الجامعات والمستشفيات وتطوير الرعاية الصحية في مجال الأمراض العصبية والنفسية.