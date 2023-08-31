موعد عرض مسلسل "كسرة قلب" ..غنوة محمود تغير جلدها بدور جديد

شاركت الفنانة اللبنانية غنوة محمود في مسلسل "كسرة قلب" الذي سينطلق عبر منصة "نتفلكس" العالمية بداية من 20 سبتمبر القادم.

غنوة محمود

غنوة محمود تنتهي من تصوير مسلسل كسرة قلب

انتهت غنوة محمود من تصوير هذا العمل منذ عدة اشهر في بيروت للمنتج جمال سنان / Eagle Films والذي يضمّ نخبة كبيرة من النجوم وهو من إخراج إيلي ف. حبيب، وتأليف أحمد عادل.

كسرة قلب

عدد حلقات مسلسل كسرة قلب

يتكون المسلسل من 6 حلقات، يروي حكاية جريمة قتل مريبة تورّط أبطال الحكاية، ما يترتب عن ذلك الكثير من المواقف المثيرة والجدلية في إطار من التشويق وحبس الأنفاس لكشف ملابسات القضية وهوية الفاعل.

تلعب غنوة دور شخصية "ثريا" الغامضة ويتم اتهامها بجريمة قتل صديقتها المقربة والتي تجمعها بها علاقة قوية منذ أيام الجامعة.

ومن المعروف عن غنوة اتقانها للادوار المركبة والمختلفة ما يحملها مسوؤلية كبيرة لتقديم الافضل دومًا خاصة بعد نجاح أدوارها التمثيلية التي قدمتها مؤخرا في مسلسلي "وأخيرًا" و"اكس-لانس".