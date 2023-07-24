كاجول شريكة شاروخان تبحث عن عمل وتعلن انفصالها| ما القصة؟

صدمت النجمة الهندية الشهيرة كاجول جمهورها، بنشرها فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وسرعان ما تداول على منصات السوشيال ميديا، لتعلن فيه أنها تبحث عن فرصة عمل بعد طلاقها.

كاجول وزوجها

كاجول تبحث عن عمل وتعلن انفصالها

وذكرت كاجول في الفيديو، أنها تبحث عن فرصة عمل بعد طلاقها، متحدثة عن حول ضياع فرصها في العمل الذي تركته في أوج مجدها للتفرغ لبيتها وعائلتها وأطفالها.

وقالت كاجول في الفيديو: " لا توجد طريقة سهلة لقول هذا ولكنني أبحث عن عمل، لقد تركت مكاني وأنا في أوج شهرتي "، مضيفة: "كنت أتلقى عروضا من أماكن وأسماء كبيرة، ولكنني وقتها كنت مضطرة للتفرغ إلى بيتي وعائلتي ورعاية أطفالي، اليوم الأمر مربك وصعب ولست متأكدة من كوني أستطيع منافسة الجيل الجديد".

وتابعت نجمة بوليوود الشهيرة قائلة: "كوني تأخرت أو كبرت لا يعني أنني لا أستطيع".

وبعد أن أثارت الجدل بالتكهنات حول انفصالها عن زوجها الممثل الهندي، أجاي ديفجان وبحثها عن عمل، اتضح أنها خطوة ترويجية وتسويقية متبعة للإعلان عن العمل الدرامي "المحاكمة" الذي تلعب كاجول دور البطولة فيه، وهو النسخة الهندية لدراما "الزوجة الصالحة" الذي يناقش حياة محامية بعد فضيحة عامة تورط فيها زوجها.

كاجول

وظهر ذلك باستكمال حديثها في الفيديو لتقول: " أنا نويونكا سينجوبتا، أنا محامية، وأنا على استعداد للعودة ".

كاجول وشاروخان

كاجول شريكة شاروخان لسنوات

وتعد كاجول واحدة من أشهر نجوم بوليوود، واشتهرت بأفلامها الرومانسية الرائجة مع الأيقونة شاروخان، مثل أفلام ديلوالي، كوتش كوتش هوتا هاي، كابهي كوشي كابهي غام، و اسمي خان، وغيرها من الأفلام تخلّد إرثا كبيرا من أعمال بوليوود الجماهيرية الناجحة.

الفنانة الهندية كاجول

ما لا تعرفه عن كاجول

ولدت كاجول في مومباي عام 1974، لأسرة سينمائية والدها هو شومو موخرجي مخرج أفلام، ووالدتها هي الممثلة تانجا، وشقيقتها الأصغرى سنا هي تانيشا موخرجي وهي ممثلة أيضًا، انفصل والديها وهي في سن صغيرة ، ولكن ذلك لم يؤثر عليها قط وعاشت مع والدتها واهتمت بها جدتها، وتوفي والدها في عام 2008.

دخلت كاجول مدرسة St Joseph Convent الداخلية في بانتشجاني، وخلال الفترة الصيفية كانت تشارك في الكثير من الأنشطة مثل الرقص وبدأ اهتمامها بعد ذلك بالقراءة والخيال والتي ساعدتها كثيرا في اللحظات السيئة التي مرت فيها بحياتها، وفي سن السادسة عشر أثناء دراستها بالمدرسة شاركت في فيلم Bekhudi في عام 1992 الذي كان ضربة حظ بالنسبة لها وتركت بعد ذلك الدراسة للاهتمام والتركيز على مهنة التمثيل، وفي عام 1993 شاركت في فيلم Baazigar (1993) الذي حقق الكثير من النجاح التجاري وفي عام 1994 شاركت في فيلم Udhaar Ki Zindagi.