ندوة تثقيفية بقرية زواية غزال للتوعية بمبادرة 100 يوم صحة

نظم المجلس القومى للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب - مقررة المجلس القومى للطفولة والأمومة واللجنه العامة لحماية الأطفال بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، ندوة تثقيفية بمجلس قرية زواية غزال بدمنهور .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتوره نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وإستمراراً لسلسة الندوات التى ينظمها المجلس القومى للطفولة والأمومة للتوعية بمبادرة الرئيس 100 يوم صحة، وكذا التصدي لكافة الممارسات الضارة التي تلحق بالأطفال .

وتم خلال الندوة التعريف بمبادرة الرئيس 100 يوم صحة، والتى يتم من خلالها عمل الفحوصات الطبية اللازمة للأمراض المزمنه ودعم صحة المرأة المصرية والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى ، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية وعمل التحاليل الطبية اللازمة بالمجان، بالإضافة إلي تحفيز المواطنين على سرعة الإستفادة من خدمات المبادرة، والمتبقي على إنتهائها 32 يوم.

كما تم خلال الندوة التعريف بقانون الطفل وخط نجدة الطفل 16000 وكيفية رصد حالات الاطفال المعرضين للخطر، وكذا التوعية بمخاطر ختان الإناث وعمالة الأطفال وتوعية أولياء الأمور بالحرص على تغذية أبنائهم بطريقة صحية لزياده مناعتهم ضد الامراض ، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والنوم لفترات كافية.