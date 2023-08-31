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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تامر عاشور يعلن موعد طرح ألبومه الجديد "هديتي ليكم في الشتاء"

تامر عاشور
تامر عاشور

طرح الفنان تامر عاشور، موعد ألبوم غنائي كامل في فصل الشتاء المقبل.

محمد حماقي 

ووجه تامر عاشور الشكر لجمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلا: "أشكركم على كل تعليقاتكم وحبكم المتواصل والمستمر اللي بتمنى من ربنا يدوم وأكون قد المسؤلية اللي بتحطوني فيها وأنتو مش حاسين".

تامر عاشور يخاطب جمهوره "هديتي ليكم في الشتاء"

أضاف تامر عاشور معلقا: "هديتي ليكم في الشتا هترد جزء من جمايلكم عليا إن شاء الله ألبوم كامل يظبط المود، وأول ما الصيف يبدأ يودعنا مش هسيبكم برضه دي جمايل ولازم تترد".

وجديرًا بالذكر أن آخر حفلات الفنان تامر عاشور، هي حفلة “ليلة الدموع”، التي تم إطلاقها واحيائها يوم الجمعة الماضي، الموافق 24 من شهر أغسطس الجاري، والتي شغلت جميع مواقع التواصل الإجتماعي، ونالت إعجاب جميع المشاهدين لها من حضور المسرح ومشاهدي شاشات التلفزيون على قناة mbc مصر، والتي نقلتها بثًّا مباشرًا".

وتضمنت الحفل نخبة من ألمع نجوم الطرب، إلى جانب النجم تامر عاشور وهم الفنان حمادة هلال والفنان أحمد سعد، والفنان أحمد كامل، هيثم شاكر، آدم، طارق الشيخ، أحمد كامل، مسلم، ومفاجأة الحفل النجمة شيرين عبد الوهاب.

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