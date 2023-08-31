"إيه السعادة دي".. محمد حماقي يطرح احدث أغانيه

طرح الفنان محمد حماقي عبر قناته الشخصية بموقع يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة الأغنية السادسة له في موسم صيف 2023، وتحمل اسم "ايه السعادة دي".

محمد حماقي

شارك محمد حماقي مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي أمين نبيل، في أغنية "ايه السعادة دي".

https://youtu.be/KUTxZ_R6pjM?si=m8_aSgYdVlTyp4Bp

تضمن كلمات أغنية "ايه السعادة دي":

ايه السعادة دي

انت بالنسبالي حبي الأبدي

انت ساكن جوة قلبي انا وحدي

انت غالي عندي

ايه ده اللي انا فيه

يا حبيبي كنت فين من بدري

كل خوفي لا العمر ده يجري

قول لعُمري يهدي

في لذاذة في طعامة كده طول الوقت

بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت

لجماله في حياتي

وانا ما صدقت

واهي جت فيك انت

في لذاذة في طعامة كده طول الوقت

بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت

لجماله في حياتي

وانا ما صدقت

واخترتك انت

يا دلع في حياتي نساني الهم

مين ده اللي يقول في جمالك بم

يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم

غير حبك انت

دي حقيقة يا حبيبي والله بجد

في حاجات خاطفاني تعالالي نعد

امال انا ليه مش شايف حد

تاني غيرك انت

يذكر أن محمد حماقي طرح على مدى الأسابيع الماضية 5 أغنيات هي "لمون نعناع"، "حبيت المقابلة"، "مش كفاية فراق"، "ده قلبي ده"، و"دلعنا كتير".

من جهة أخرى، يستعد محمد حماقي لإحياء حفل غنائي يوم 21 سبتمبر المقبل، ضمن فعاليات مهرجان موسم الكويت.

وكان محمد حماقي أحيا حفلا غنائيا مساء السبت 19 أغسطس، في ختام فعاليات مهرجان قرطاج في تونس، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا حيث امتلأ المسرح بأكلمه في استقبال محمد حماقي، الذي غنى لأول مرة على مسرح مهرجان قرطاج الدولي.