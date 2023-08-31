ترامب يرفض الاتهامات الموجهة إليه في قضية انتخابات جورجيا

نفى الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، اتهامات موجهة له بالتآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا عام 2020، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الخميس.

وأفادت وثيقة قضائية، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" بأن ترامب دفع بأنه غير مذنب في قضية تغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا.

قضية جورجيا خطيرة