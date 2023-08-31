السعوديين يودعون الأديب الكبير محمد علوان بعد وفاته اليوم

ودع المجتمع السعودي الأديب الكبير وفاة محمد علوان، والذي وافته المنيه فجر اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023م، عن عمر يناهز حوالي 73 عامًا، واتشحت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقًا بالسواد عقب إعلان خبر رحيله.

ونعاه الكثير من السعوديين من محبيه وزملائه وعدد من المشاهير عبر حسابتهم بموقع "اكس"، وكتب الفنان ناصر القصبي، الكاتب الراحل قائلا: "أنعي الصديق الغالي والقامة الأدبية الكبيرة محمد علوان أبو غسان، والذي توفي فجر هذا اليوم.. مؤلم فقد عزيز وصديق، الفراغ الذي تركته يا محمد لا يملؤوه أحد".

وتقدم القصبي بالعزاء لعائلته وقال:" العزاء الحار للسيدة فايزه المعلمي أم غسان و العزاء موصول لغسان و حسان و ميسون و لميس و شذى".

وودعه الكثيرون عبر العديد من التغريدات منها:" اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وأكرم وفادته عليك وأحسن نزله لديك واجعله من أهلك وخاصتك".

وبالدعاء قال :" رحم الله الاخ محمد علوان واسكنه ووالدينا وموتى المسلمين الفردوس الأعلى من الجنة..عرفته عندما كنت مديراً للخطوط السعودية بابها قبل عام ٢٠٠٠م ونعم الرجل ونعم الانسان ونعم الأخلاق..رحمه الله، ونسأل الله أن يلهم اهله وذويه واصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان"، و"رحم الله الأديب الكبير والإنسان الرائع الأستاذ محمد علي علوان. خبر صادم جداً. أسأل الله أن يتغمد الفقيد العزيز برحمته وأن يسكنه الجنة. أحر التعازي لأسرته وللوسط الثقافي. إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الحساب الموثق للكاتب السعودي محمد علوان أعلن خبر رحيله اليوم وكتب عبر موقع التغريدات القصيرة "اكس":" انتقل الى رحمة الله صاحب هذا الحساب اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك انا لله وانا اليه راجعون لكل من أحبه وتابعه لا تبخلوا عليه بالدعاء".