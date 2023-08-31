تحالف المُعارضة في الجابون يُشيد بالمجلس العسكري الحاكم

أشاد تحالف المُعارضة في "الجابون"، بالمجلس العسكري الحاكم في البلاد بعدما أطاح الرئيس علي بونجو، مُطالبة إياه بإنهاء فرز بطاقات الاقتراع في الانتخابات الأخيرة التي تقول إنها مُرشحها فاز فيه، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الخميس.

جاء حديث المُعارضة في الجابون، البلد الغني بالنفط في وسط غربي إفريقيا، خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسمها، مايك جوكتان، في العاصمة ليبرفيل.

وأدلى جوكتان بتصريحات منها:

ندعو قوات الدفاع والأمن إلى مباحثات بهدف تقييم الوضع في إطار وطني ومسئول.

ندعو إلى إيجاد الحل الأفضل بين (المواطنين) الجابونيين للسماح للبلاد بالخروج من هذا الوضع.

قوات الأمن والدفاع هم أول الشهود على الانتصار الكبير الذي حققَّه البروفسور البير أوندو أوسا، كونهم كانوا موجودين أمام كل مركز اقتراع وأشرفوا على نقل الصناديق.

إن البلاد ينبغي أن تكون ممتنة للمجلس العسكري الذي استولى على السلطة.

النتائج الرسمية:

بحسب النتائج الرسمية، حصل أوندو أوسا على 30,77 في المئة من الأصوات، في مقابل 64,27 في المئة لعلي بونغو الذي حكم البلاد طوال 14 عامًا.

جاء الإعلان عن هذه النتائج، ليل الثلاثاء الأربعاء، قبيل وقوع الانقلاب الذي يقول قادته إنها كانت مزورة.