موعد تنصيب الرئيس الانتقالي في الجابون "أوليجي نجيما"

أكّد قادة الانقلاب العسكري في "الجابون"، أن ليبرفيل ستحترم جميع التزاماتها الداخلية والخارجية، غداة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونجو أونديمبا، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، مساء اليوم الخميس.

وقال أولريك مانفومبي مانفومبي الناطق باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" التي تضم قيادات الجيش إن "الجنرال بريس أوليغي نغيما يرغب في طمأنة جميع المانحين والشركاء في التنمية إضافة إلى دائني الدولة، إلى أن جميع الإجراءات ستُتّخذ لضمان الإيفاء بكافة التزامات بلادنا الداخلية والخارجية".

مراسم تنصيب الجنرال بريس أوليجي نجيما

وفي السياق، أعلن قادة الانقلاب في الجابون، الخميس، أن مراسم تنصيب الجنرال بريس أوليجي نجيما "رئيسًا انتقاليًا" ستقام في الرابع من سبتمبر أمام المحكمة الدستورية.

وأكّد مانفومبي أن الجنرال أوليجي قرر أيضا إنشاء "مؤسسات انتقالية على مراحل".

وأعلن كبار ضباط الجيش في الغابون انقلابهم قبل فجر الأربعاء بعد فترة وجيزة من إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس عمر بونجو بفترة رئاسة ثالثة بفارق كبير في الأصوات في الانتخابات التي أجريت، السبت.

وفي وقت سابق، ظهر بونجو في تسجيل مصور وهو محتجز في مقره ويطلب من الحلفاء الدوليين المساعدة، لكنه بدا غير مدرك لما يحدث حوله.

وأعلن الضباط أيضا الجنرال بريس أوليجي نجيما، قائد الحرس الرئاسي السابق، رئيسا للبلاد.

وخرج المئات إلى شوارع ليبرفيل عاصمة الجابون ابتهاجا بالانقلاب العسكري.

وعبر الاتحاد الإفريقي وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا عن مخاوفهم المتعلقة بالانقلاب، لكنهم لم يوجهوا مناشدات مباشرة لإعادة بونجو إلى منصبه.