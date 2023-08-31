تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كوبري العبد بحوش عيسى

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة ، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية كوبري العبد بحوش عيسى يومي الأربعاء والخميس ٣٠و٣١ / ٨ / ٢٠٢٣م، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية والعلاجية ،وتحت رعاية الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

ووقعت القافلة الطبية الكشف خلالها على ١٢٧٤ مواطنًا مجانا ، من خلال وجود ١٠ عيادات طبية، وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة ٣٢٣ - عيادتي الأطفال ٣٧١ - الجراحة ١٤١ - النساء ٨٠ - تنظيم الأسرة ٢٦ - العظام ١٧١ - الأسنان ٤٩ - الأنف والأذن ١١٣ )، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.