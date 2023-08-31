الراكراكي  يتحدث عن"  يامال " حلم الكرة المغربية

تترقب الجماهير المغربية قرار "اليافع لامين يامال" المغربي الأصل من والده والإسباني المولد" في إسبلوجيس دي لوبريجات ببرشلونة" الدفاع عن ألوان "أسود الأطلس" بدل من أسبانيا .

خاصة بعد تألق " يامال" اللافت مع الفريق الكتالوني هذا الموسم وتحديدا مباراته الأخيرة في الدوري ضد مضيفه فياريال في نتيجة اللقاء الذي انتهى 4-3 بصناعته الهدفين الأول بتمريرة إلى جافي، والثالث لتسديدة ارتدت من القائم وتابعها الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي داخل المرمى.

يامال

ولعب يامال الذي يحمل جنسية غينيا الاستوائية من والدته، أساسيا في عمر 16 عاما وبات أصغر لاعب يستهل مباراة في تاريخ الدوري الإسباني.

وتحدث الركراكي عن " يامال" عندما كان يكشف عن قائمة المنتخب لمواجهة ليبيريا في أغادير 9 سبتمبر في الجولة الاخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا المقرر اقامتها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل، وبوركينا فاسو في مباراة ودية 12 منه في فرنسا.

خيار شخصي:

وقال الراكراكي:عملنا أنا ورئيس الاتحاد الجامعة "فوزي لقجع" لكي يأتي لامين للعب معنا، لكنه يبقى خيارا شخصيا وليس سهلا بالنسبة ليافع في عمر السادسة عشرة.

وتمنى مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي اليوم الخميس عن أن يختار "يامال"نجم برشلونة الإسباني الدفاع عن ألوان "أسود الأطلس" بدل من أسبانيا .

وقال القرار يرجع للاعب الذي سيمثل إضافة للمنتخب المغربي في حال ارتداء قميص الأسود.

أولوياتنا:

وأضاف :اجتمعت به وعرضت عليه مشروعنا لكن القرار يعود إليه، مؤكدًا أنه كان من ضمن أولويات الاتحاد المغربي حتى قبل بدء مهامه مدربا للمنتخب قبل عام.

مشيرًا إلى أنه أثار اهتمام كشّافة الاتحاد المغربي في إسبانيا منذ أن كان عمره 10 أعوام، إنه نجم عالمي مستقبلا، وعملنا ما يلزم ليكون معنا، لكن لا يمكننا أن نجبر لاعبا على اختيار المغرب، خصوصا أنه وُلد في الخارج ولعب لاسبانيا في فئات صغرى، ونتمنى أن يلعب معنا، لكن لا أستطيع أن أؤكد اليوم أنه سيأتي.

يامال

الزلزولي والحدادي:

وسبق أن أثار لاعب برشلونة عبد الصمد الزلزولي تنافسا بين المغرب وإسبانيا، حيث رفض أواخر العام 2021 اللعب لأسود الأطلس قبل أن يغير رأيه ويشارك معه في مونديال 2022 في قطر ويقود المنتخب الاولمبي تحت 23 عاما الى الفوز بكأس امم افريقيا والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

و منير الحدادي الذي فضّل أيضا المنتخب الاسباني ولعب له مباراة واحدة خلال فترة تألقه مع برشلونة أيضا، قبل أن يدافع عن قميص أسود الأطلس العام 2021، مستفيداً من تعديلات أدخلها الاتحاد الدولي للعبة حول قانون تغيير جنسية اللاعب.