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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أحدث أغاني حكيم تشعل اليوتيوب "واحد بس"

حكيم
حكيم

طرح المطرب حكيم أحدث أغانيه بعنوان "واحد بس" عبر المنصات الموسيقية وموقع اليوتيوب.

حكيم 

أغنية واحد بس عبر تشعل اليوتيوب 

أغنية "واحد بس" من ضمن أغاني الصيف التي طرحها حكيم، ومن كلمات إسلام كنكا وألحان كريم الصباغ وإسلام كنكا وتوزيع فلسطيني.

https://youtu.be/dlv1YNdtVak?si=E5aNNuF9TnsvmMFW

أعمال حكيم

من ناحية اخري، كانت آخر أعماله "مدلعة" والتي طرحت يوم 19 يوليو الماضي وحققت نجاح كبير وردود أفعال واسعة، عقبها قدم مجموعة من الحفلات الناجحة في السعودية ومهرجان العلمين والساحل الشمالي.

يذكر أن حكيم طرح خلال الفترة الماضية مجموعة من الأغاني الناجحة وهي "مدلعة" و"حبايبنا" و"معلم" و"تزاولني" و"قول الله".

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