علي الحجار يستعد لحفل الليلة بمهرجان القلعة

انتهى الفنان علي الحجار من تحضيرات البروفة مع فرقته الموسيقية، استعدادا لحفله المحدد له اليوم ضمن فعاليات مهرجان القلعة.

بروفة علي الحجار مع فرقته الموسيقية

يتضمن الحفل عروض متنوعة للمجتمع المحلى والتراث الإبداعي

ويسبق حفل علي الحجار، حفلان الأول في الساعة الثامنة مساء، حيث تقدم فرقة الرقص السريلانكية "ranrange dance academy" عرضا متنوعا يتضمن أعمالا غنائية وتابلوهات استعراضية تعبر عن الطبيعة الفنية للمجتمع المحلى والتراث الابداعي فى البلاد.

بروفة علي الحجار مع فرقته الموسيقية

وفي التاسعة مساء يقدم نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى سهرة مع العندليب تتضمن نخبة من أغانى عبد الحليم حافظ التى قدمها على مدار مشواره الفني الحافل وما زالت تثري الساحة الفنية المصرية والعربية.

موعد بدأ فقرة علي الحجار

ستبدأ فقرة علي الحجار فى العاشرة مساء بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي.

ومن المقرر أن يغني علي الحجار: "عارفة، الزين والزينة، ذئاب الجبل، طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، لو تعرفي، على قد ما حبينا، بوابة الحلواني" وغيرها.

بروفة علي الحجار مع فرقته الموسيقية

مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء

مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وبدأ الخميس الماضي، ويستمر حتى 7 سبتمبر المقبل.

وحددت إدارة الأوبرا سعر موحد للتذكرة تبلغ 60 جنيها لليوم الواحد.