وكيل تعليم الوادي الجديد يشهد ختام البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

شهد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبي على القراءة والكتابة بطريقة الخط البارز برايل، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ.

وأوضح وكيل التعليم بالوادي الجديد أن البرنامج استهدف تدريب نحو 50 معلم ومعلمة من مدارس التعليم العام (الحاصلين على الدبلومة المهنية للتربية الخاصة) على مدار 5 أيام، بدأت من يوم الأحد الموافق 27 أغسطس وانتهت في يوم الخميس الموافق 31 أغسطس الحالي.

وتم تكريم المشاركين في البرنامج ومنحهم شهادات اجتياز التدريب، بحضور الأستاذ وصفي حسن عبد الموجود مدير إدارة الخارجة التعليمية وإدارتي التدريب والتربية الخاصة بالمديرية.

يهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بأدوات كتابة الخط البارز برايل والتعرف على أشكال الحروف البارزة وما يقابلها من الحروف العربية والإنجليزية، كما يهدف إلى التعرف على الحركات والعلامات وطريقة كتابتها وتشكيل الكلمة، والتعرف على الأعداد والعلامات الحسابية وطريقة كتابتها، والتعرف على الاختصارات البسيطة والمركبة وطريقة كتابتها، بالإضافة إلى التعامل الجيد مع المكفوفين وضعاف السمع.

تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة لتطوير وتحسين نوعية التعليم وتدعيم قدرات المعلمين، حيث يعد التدريب على القراءة والكتابة بطريقة الخط البارز برايل أحد الجوانب المهمة لتوسيع فرص التعلم والتطوير الشخصي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهته، أشاد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجهود الوادي الجديد في تنفيذ هذا البرنامج التدريبي المهم، مؤكدًا على أهمية تشجيع وتدريب المعلمين على استخدام أدوات حديثة لتعليم الطلاب بطرق فعالة وملائمة لاحتياجاتهم.

يعكس هذا البرنامج التزام الوادي الجديد بتوفير فرص التعليم الجيد لجميع الطلاب، وتمكينهم من الوصول إلى المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق نجاحهم الأكاديمي والمهني في المستقبل.

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل

وكيل التعليم بالوادي الجديد ختام فعاليات البرنامج التدريبى للقراءة والكتابة بطريقة برايل