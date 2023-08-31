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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023

نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023، يسعى الكثير من الطلال إلى معرفة نتيجة تقليل الاغتراب 2023، وذلك بعد غلق موقع تنسيق الجامعات باب التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات، حيث يمكن للطلاب المسجلين رغبات التحويل الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

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رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 

 الدخول على موقع نتيجة تقليل الاغتراب 2023 من هنا  

اختيار الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023.

يجب إدخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب.

النقر على أيقونة استعلام عن النتيجة

أخيرًا ستظهر نتيجة تقليل الاغتراب 2023 

 التقديم في تقليل الاغتراب

وجدير بالذكر أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  فتح باب التقديم في تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 في الفترة من يوم الخميس الماضي حتى يوم الاثنين الماضي، وتفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التقديم في تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 مرة أخرى بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من طلاب الثانوية العامة.

المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة

وفي سياق آخر انطلقت المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة، بالأمس وذلك بعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك حتى الجمعة المقبلة.

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