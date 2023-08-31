تحت عنوان "لا للثأر".. استمرار سلسلة ندوات "صيف شبابنا" بأسيوط

نفذت مديرية الشباب والرياضة "الادارة العامة للشباب" بالتعاون مع بيت العائلة المصرية ومؤسسة واقع تأني أولى سلسلة ندوات تحت عنوان "معاً ضد الثأر" ضمن مبادرة "صيف شبابنا". شهدت الندوة مشاركة 40 مستفيدًا من إدارة شباب ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

تناولت الندوة موضوعات متنوعة، حيث ألقى الشيخ سيد أمين، الأمين العام لبيت العائلة، كلمة تحدث فيها عن دور الإنسان في نشر السلام والخير في الأرض، مشيرًا إلى أن التعليم يمكنه أن يساهم في رفع مستوى الظلم والظلام. وأكد أيضًا أن لغة العنف والثأر لم تعد صالحة في زمن يسعى فيه الشباب إلى تحقيق تنمية حقيقية.

كما أشار الشيخ سيد أمين إلى أهمية دور شباب الجامعة في تغيير ثقافة الثأر وتعزيز قيم التسامح والعفو، نظرًا لاختلاف تفكيرهم عن الأجيال السابقة. وأوضح أن تنظيم مثل هذه الندوات يساهم في تعزيز الحوار المجتمعي الذي يناهض ظاهرة الثأر في المجتمع.

وتطرق الشيخ سيد أمين في حديثه أيضًا إلى دور المرأة في القضاء على ظاهرة الثأر في المجتمع، حيث تعتبر الأكثر تضررًا من هذه الظاهرة، فضلاً عن خسارتها للأب أو الأخ أو الابن أو الزوج. وأشار إلى أن المرأة تحمل عبءًا أكبر في تنشئة جيل ينبذ العنف والقتل، ويعزز قيم التسامح والتقبل للآخر، ويعمل على النهوض والبناء في المجتمع.

حظيت الندوة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور علاء جاد، وكيل الوزارة، بالإضافة إلى متابعة عادل فؤاد، وكيل المديرية للشباب. تأتي هذه الندوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز قيم السلام والتسامح وترسيخ مفهوم العدالة في المجتمع.

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استمرار سلسلة ندوات مبادره "صيف شبابنا" تحت عنوان "لا للثأر"

استمرار سلسلة ندوات مبادره "صيف شبابنا" تحت عنوان "لا للثأر"

استمرار سلسلة ندوات مبادره "صيف شبابنا" تحت عنوان "لا للثأر"