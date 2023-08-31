ختام أنشطة فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب في الوادي الجديد

أقامت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة الكشفية والإرشادية، حفل ختام أنشطة فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب في محافظة الوادي الجديد.

شهد الحفل مشاركة 75 عضوًا من مراكز شباب المحافظة، وحضر الحفل لجنة تحكيم مكونة من المهندس عادل سبع سعيد من جهاز شؤون البيئة، والاستاذ حسين علي حسن مفوض عام تدريب بالجمعية الإقليمية لفتيات الكشافة، والاستاذة لمياء درغام، مدير الإدارة الكشفية والإرشادية بالوزارة.

تم خلال الفعاليات عرض فيديو توثيقي لمشروعات الخدمة المجتمعية بمراحلها، قبل وبعد التنفيذ، ومناقشة آليات التنفيذ مع أعضاء لجنة التحكيم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهداف المشروعات المنفذة وارتباطها بالخطط المستدامة التي تهدف الحكومة المصرية لتنفيذها في خدمة المجتمع.

ثم أعلنت لجنة التحكيم عن الفرق الفائزة بالمراكز الأربعة، حيث فاز مركز شباب الفتح بالمركز الأول، فيما جاء مركز شباب الشيخ والي في المركز الثاني، وحل مركز شباب بولاق في المركز الثالث، ومركز شباب السبط في المركز الرابع.

أشادت الحضور بحسن تنظيم فعاليات فرق الجوالة والجوالات، وتم استماع المقترحات والآراء والأفكار المبتكرة من قبل الأعضاء في الأنشطة والبرامج.

تم تنظيم حفل سمر في نهاية اليوم في بعض مراكز الشباب المشاركة في الحفل الختامي، وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، واستعراضات فنية للأغاني والشعر. وشهدت الفعالية أجواءً مليئة بالمرح والحماس، وتم التقاط الصور التذكارية مع أعضاء مراكز الشباب.

يأتي هذا الحفل برعاية معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء أ-ح الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد. كما يأتي الحفل برعاية نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة.

حفل ختام أنشطة فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب في محافظة الوادي الجديد

حفل ختام أنشطة فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب في محافظة الوادي الجديد

حفل ختام أنشطة فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب في محافظة الوادي الجديد

حفل ختام أنشطة فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب في محافظة الوادي الجديد

حفل ختام أنشطة فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب في محافظة الوادي الجديد

حفل ختام أنشطة فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب في محافظة الوادي الجديد

حفل ختام أنشطة فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب في محافظة الوادي الجديد

حفل ختام أنشطة فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب في محافظة الوادي الجديد

حفل ختام أنشطة فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب في محافظة الوادي الجديد

حفل ختام أنشطة فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب في محافظة الوادي الجديد

حفل ختام أنشطة فرق الجوالة والجوالات بمراكز الشباب في محافظة الوادي الجديد