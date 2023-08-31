الدكتور هيثم إبراهيم مديرا عاما لرعاية الشباب بجامعة أسيوط

تم تعيين الدكتور هيثم إبراهيم محمد كامل حسن في وظيفة مدير عام رعاية الشباب بجامعة أسيوط، بموجب القرار الوزاري رقم 2183 بتاريخ 28 أغسطس الجاري.

وتعتبر رعاية الشباب أحد الجوانب الأساسية التي توليها جامعة أسيوط اهتمامًا كبيرًا، واعترافًا بمهارات الدكتور هيثم إبراهيم وخبرته في هذا المجال، تم تعيينه في منصب مدير عام رعاية الشباب. يعتبر الدكتور هيثم إبراهيم شخصية مرموقة ومؤهلة لتولي هذا المنصب الهام.

وقدم الدكتور هيثم إبراهيم إسهامات مهمة في مجال رعاية الشباب بجامعة أسيوط على مدار السنوات العديدة التي قضاها في الجامعة. فقد بدأ مسيرته الوظيفية كأخصائي رياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب اعتبارًا من 1 يوليو 2000. كما شغل منصب مدرب منتخب الجامعة لتنس الطاولة ورئيس فريق عمل قاعدة البيانات والأنشطة الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وحقق الدكتور هيثم إبراهيم نجاحًا ملحوظًا في مجال تعليم الرياضة والتربية البدنية، حيث حصل على بكالوريوس تربية رياضية في عام 1999 وتم تعيينه اوائل الخريجين في 1 يوليو 2000. كما حصل على دبلومة خاصة في التربية من جامعة أسيوط في عام 2004، وماجستير في أصول التربية من جامعة أسيوط في عام 2013، ودكتوراة في أصول التربية من جامعة سوهاج في عام 2018.

من المتوقع أن يستمر الدكتور هيثم إبراهيم في تقديم إسهاماته المميزة والمعهودة في إدارة رعاية الشباب بجامعة أسيوط، حيث من المهم بذل الجهود لتطوير وتنمية الشباب الجامعي وتوفير البيئة الملائمة لنجاحهم الأكاديمي والشخصي. يعد تعيينه في هذا المنصب خطوة مهمة تعكس ثقة الجامعة في قدراته ومساهمته في تحقيق رؤية وأهداف الجامعة.

من ناحية أخرى، عبر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط عن تقديره وامتنانه للدكتور هيثم إبراهيم على تفانيه ومساهمته في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لجامعة أسيوط والارتقاء بمستوى رعاية الشباب وتنميتهم الشخصية والمهنية.

هذا ويتطلع الجميع إلى مستقبل مشرق تحت قيادة الدكتور هيثم إبراهيم، حيث ينتظر أن يستمر في تقديم خدماته المتميزة ودعم الشباب في رحلتهم الأكاديمية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم. تهانينا الحارة للدكتور هيثم إبراهيم ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة كمدير عام رعاية الشباب بجامعة أسيوط.