إيران توقف بطل رفع أثقال مدى الحياة بعد مصافحة نظيره الإسرائيلي

قرر الاتحاد الإيراني لرفع الأثقال، بوقف لاعب محترف، مدى الحياة عن المنافسة بعد مصافحته رياضي إسرائيلي خلال مسابقة دولية.

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن بطل رفع الأثقال الإيراني مصطفى رجائي 36 عامًا، تم تصويره وهو يصافح ويلتقط صورة مع الإسرائيلي ماكسيم سفيرسكي، في بطولة العالم لرفع الأثقال في بولندا هذا الأسبوع، وفقًا لمقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية.

البطل رجائي فاز بالميدالية الفضية في المسابقة، وتم إيقافه مدى الحياة عن ممارسة جميع الألعاب الرياضية، بسبب تصرف وصفه رئيس الاتحاد الإيراني لرفع الأثقال بأنه "غير مقبول ولا يُغتفر".

إيران لا تعترف بإسرائيل كدولة، وتصدر بانتظام بيانات معادية، في حين منعت الحكومة الرياضيين الإيرانيين منذ فترة طويلة من التنافس ضد الإسرائيليين.