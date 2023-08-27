ريال مدريد يؤجل مفاوضات مبابي

أغلق نادي ريال مدريد الإسباني، ملف التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ، بشكل مؤقت خلال الصيف الحالى ، على أن يلتزم اللاعب بالوعد الذي قدمه لإدارة النادي الملكي بالانتقال المجاني خلال انتقالات العام المقبل.





وأشارت تقارير فرنسية ، إلى أن إدارة الريال لم تتقدم حتى الآن بعرض جاد مقابل ضم اللاعب الصيف الجاري ، وهو الأمر الذي يعني عدم وجود نية في التعاقد معه خلال الصيف الحالي ، انتظارًا للتعاقد المجاني الصيف المقبل.

وواصلت، خلال هذا العام سيواجه مبابي ضغوطًا عدة من قبل إدارة باريس من أجل البقاء مع امتيازات مالية ضخمة لتجديد تعاقده.

وواصلت ، يمل الريال في وفاء مبابي بوعوده التي قدمها لهم خلال وفت سابق.

فوز باريس في الدوري الفرنسي ..

وحقق أمس السبت فريق باريس سان جيرمان فوزًا ثمينًا على نظيره لانس بثلاثية من دون رد خلال المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب بارك دي برانس، لحساب منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وخاض باريس المواجهة بتشكيل ضم كل من

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، سكرينيار وهيرنانديز.

الوسط: أوجارتي، فيتينيا وإيمري.

الهجوم: ديمبيلي، أسينسيو و مبابي.

وعند الدقيقة 52 من عمر المباراة تمكن اللاعب كيليان مبابي من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريق باريس سان جيرمان، قبل أن يعود للتسجيل مرة أخرى موقعًا على الهدف الثالث لفريق العاصمة في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وبهذت الانتصارتمكن فريق باريس من رفع رصيده إلى النقطة الخامسة، محققًا أول انتصاراته في الدوري، بعد تعادله في أول جولتين، واحتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.