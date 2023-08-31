محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي للأنشطة الطلابية بمديرية التربية والتعليم

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط فعاليات الحفل السنوي لاختتام الأنشطة المدرسية والتعليمية للفصل الدراسي الثاني للعام 2022/2023 بالمسرح المركزي لمديرية التربية والتعليم بمقر الجامعة الموحدة . مدرسة حى غرب أسيوط الإعدادية، بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني. وفي المديرية، محمود معوض مدير المركز التربوي بإدارة أسيوط، الكاتب محمد نبيل رئيس منطقة وسط الصعيد الثقافي، عماد محمود مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، أيمن أبو عقرب مدير مركز التعليم الثانوي بالمديرية. إدارة الفتح التعليمية د. المرشد العام للتربية الموسيقية وعدد كبير من القيادات التربوية وطلبة المدارس والمعلمين وأولياء الأمور.



حيث بدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسط النشيد الوطني للجمهور، ثم تم سماع آيات من القرآن الكريم للشيخ شحاتة الزاوي، ثم عرض لبعض الفقرات الفنية والفقرات الفنية تَجَمَّع. جوقة "بوابة حلواني" عزف وغناء جماعي لطلاب وطالبات مدارس إدارة أسيوط التعليمية ثم بعض الفقرات الفنية لطلاب وطلاب وأطفال إدارة أبنوب التعليمية وبعض العروض الفنية من قبل طلاب إدارة الفتح التعليمية وإدارة ساحل سليم التعليمية وسط تفاعل وفرح وسعادة الحضور.



ووجه محافظ أسيوط، خلال كلمته، الشكر للقائمين على العملية التعليمية والمعلمين على ما بذلوه خلال العام الدراسي لتقديم أنفسهم بمستوى متميز وبنتائج متميزة، مشيدًا بالفقرات والعروض الفنية التي قدمها الطلاب والطالبات بالحكومة. المدارس. المدارس، لافتاً إلى أن الأنشطة المدرسية جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، والتي بدورها تساهم في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم. ومن بين أبنائنا الطلاب، لذا يجب علينا الاهتمام بهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم ودعمها، مع إبراز اهتمامهم بحضور كافة الأنشطة في كافة مدن المحافظة لدورهم المهم في دعم شخصية الطلاب. الطلاب وتنمية مواهبهم.



ودعا المحافظ قيادات مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية إلى تنمية المواهب الفنية والإبداعية لدى الطلاب وتحفيز روح المنافسة بينهم، إضافة إلى دعم الأخلاق والقيم التربوية، وإبراز القدرة على العمل. بالتعاون والتخطيط والمشاركة وحسن التصرف وتحمل المسؤولية والثقة بالنفس، مؤكداً روح الولاء والانتماء لدى الطلاب الذين ساهموا في هذه الاحتفالية المميزة، متمنياً للجميع المزيد من النجاح والتفوق.

محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي للأنشطة الطلابية بالمسرح المركزي بمديرية التربية والتعليم

محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي للأنشطة الطلابية بالمسرح المركزي بمديرية التربية والتعليم

محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي للأنشطة الطلابية بالمسرح المركزي بمديرية التربية والتعليم

محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي للأنشطة الطلابية بالمسرح المركزي بمديرية التربية والتعليم

محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي للأنشطة الطلابية بالمسرح المركزي بمديرية التربية والتعليم

محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي للأنشطة الطلابية بالمسرح المركزي بمديرية التربية والتعليم

محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي للأنشطة الطلابية بالمسرح المركزي بمديرية التربية والتعليم

محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي للأنشطة الطلابية بالمسرح المركزي بمديرية التربية والتعليم

محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي للأنشطة الطلابية بالمسرح المركزي بمديرية التربية والتعليم

محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي للأنشطة الطلابية بالمسرح المركزي بمديرية التربية والتعليم

محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي للأنشطة الطلابية بالمسرح المركزي بمديرية التربية والتعليم

محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي للأنشطة الطلابية بالمسرح المركزي بمديرية التربية والتعليم

محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي للأنشطة الطلابية بالمسرح المركزي بمديرية التربية والتعليم

محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي للأنشطة الطلابية بالمسرح المركزي بمديرية التربية والتعليم

محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي للأنشطة الطلابية بالمسرح المركزي بمديرية التربية والتعليم

محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي للأنشطة الطلابية بالمسرح المركزي بمديرية التربية والتعليم