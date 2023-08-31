حملة مكبرة لرفع المخلفات بشوارع أولاد نجم و بهجورة بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة حسيبة سراج الدين رئيس الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم القبلية، حملة مكبرة لرفع المخلفات بشوارع القرية، حيث استهدفت اعمال النظافة مدخل القرية و الطريق السريع والشطبيه والخضيرات ومنطقه الكراكات ونجع البرى، بالإضافة لرفع مخلفات تطهير الترع وجوانب الارصفة لرفع القمامة والاتربة من جوانب الطريق ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ الحاوية وما حولها، بكافة أنحاء الوحدة القروية، وذلك حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

كما شدد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية .

مشيراً إلى ان اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

كما شنت الوحدة المحلية لقرية بهجورة برئاسة احمد الصياد رئيس الوحدة المحلية لقرية بهجورة، حملة مكبرة لرفع المخلفات بشوارع المدينة .

حيث استهدفت الحملة اعمال النظافة ومدخل القرية و الطريق المؤدى الى فرشوط بهجورة ونجع الصماصمة وعزبة كامل ومنطقة عمارات الترعة الضمرانية وجوانب الارصفة لرفع القمامة والاتربة من جوانب الطريق ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة، بكافة أنحاء الوحدة القروية حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

يأتى ذلك بناءاً على تعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، الى رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز بتكثيف اعمال النظافة ورفع التركمات والاشغالات من عموم الشوارع والتجمعات، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.