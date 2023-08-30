الزراعة تتابع منظومة الرقابة وحوكمة الأسمدة في الإسماعيلية

أكد المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بأنه قام بالتعاون مع عدة لجان من الادارة قامت اليوم بزيارات مفاجئة إلى محافظة الإسماعيلية.

وتفقدت الجمعيات في قرى بعض مراكز المحافظة وكذلك اعمال الجمعيات التعاونية ومراجعة الكشوف وصرف الاسمدة للتأكد وكذلك برامج الشحن.

وأضاف عامر أن لجان التفتيش والمتابعة سوف تكثف من مرورها المفاجئ في جميع محافظات الجمهورية تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة للتأكد من اتباع منظومة حوكمة الاسمدة وأيضا سهولة صرفها للمزراعين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي بمتابعة منظومة الاسمدة على مستوى الجمهورية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وبالتنسيق مع د عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة .