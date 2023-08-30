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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة تتابع منظومة الرقابة وحوكمة الأسمدة في الإسماعيلية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أكد المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بأنه قام بالتعاون مع عدة لجان من الادارة قامت اليوم بزيارات مفاجئة إلى محافظة الإسماعيلية. 

وتفقدت الجمعيات في قرى بعض مراكز المحافظة وكذلك اعمال الجمعيات التعاونية ومراجعة الكشوف وصرف الاسمدة للتأكد وكذلك برامج الشحن. 

وأضاف عامر أن لجان التفتيش والمتابعة سوف تكثف من مرورها المفاجئ في جميع محافظات الجمهورية تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة للتأكد من اتباع منظومة حوكمة الاسمدة وأيضا سهولة صرفها للمزراعين.

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يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي بمتابعة منظومة الاسمدة على مستوى الجمهورية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وبالتنسيق مع د عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة .

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