الغربية تعقد اجتماع مع مديري العلاقات العامة بالمديريات الخدمية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا مساء اليوم، مع مديري العلاقات العامة والإعلام بالمديريات الخدمية في المحافظة وذلك لمناقشة دور العلاقات العامة في التصدي للشائعات، وإبراز ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات وخدمات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وخلال الاجتماع وجه المحافظ بالتواصل المستمر مع المواطنين وتفعيل دور الإعلام في مواجهة الشائعات بكل قوة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ونشر المشروعات التنموية والقومية الكبرى التي غيرت وجه الوطن للأفضل.



يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.