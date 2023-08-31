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الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

الغربية تعقد اجتماع مع مديري العلاقات العامة بالمديريات الخدمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا مساء اليوم، مع مديري العلاقات العامة والإعلام بالمديريات الخدمية في المحافظة وذلك لمناقشة دور العلاقات العامة في التصدي للشائعات، وإبراز ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات وخدمات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وخلال الاجتماع وجه المحافظ بالتواصل المستمر مع المواطنين وتفعيل دور الإعلام في مواجهة الشائعات بكل قوة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ونشر المشروعات التنموية والقومية الكبرى التي غيرت وجه الوطن للأفضل.
 

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.