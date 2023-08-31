6 معلومات عن مركز سـيطرة الشبكة الوطنيـة للطـوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة

افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التشغيل التجريبي لمركز سـيطرة الشبكة الوطنيـة للطـوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، في حضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء بكر محمد البيومي، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من المسئولين بالجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي هذا التقرير ترصد بـ"بوابة الوفد" مهام مركز سـيطرة الشبكة الوطنيـة للطـوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، والذي يقوم بالتنسيق بين ثلاث محافظات كبرى ويعمل على مدار اليوم للتقديم الخدمة.

أحد 7 مراكز إقليمية على مستوى الجمهورية

1- يُعد المركز أحد 7 مراكز إقليمية على مستوى الجمهورية يعمل على التنسيق بين محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة ، والجيزة، والقليوبية".

تكلفة تقديرية 20 مليون جنيه

2- تم تجهيزه المركز على مساحة ٣٦٥م بتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه ويتكون من القاعة الرئيسية لغرفة العمليات وقاعة اجتماعات للمركز الإقليمي وقاعة كبرى لإدارة الأزمة مع جميع الجهات التابعة "الأحياء، المديريات، المرافق العامة، وتتسع ل٣٥ جهة، وغرفة لمدير المركز، وغرفة لأجهزة التحكم الالكترونى .

يعمل على مدار ٢٤ ساعة يضم ممثلين لكافة الجهات المعنية بإدارة الأزمات

3-المركز يعمل على مدار ٢٤ ساعة ويضم ممثلين لكافة الجهات المعنية بإدارة الأزمات بالمحافظة "الإسعاف، الصرف الصحى ، المياه، الصحة ، الحماية المدنية ، المرور، عناصر المتابعة الميدانية، التعليم الهلال الأحمر، ممثلى المجتمع المدنى، الغاز، الكهرباء، التضامن الاجتماعى"

يساعد على تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ

4- يساعد المركز على تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه ، ويتيح التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية فى اتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة.

يُعد نموذجا لسرعة الإستجابة والتنسيق فى حالة الطوارئ

5- المركـز يُعد نموذجا لسرعة الإستجابة والتنسيق فى حالة الطوارئ والأزمـات الـتي تـؤثر علـى إقليم القاهرة الكبرى بما يساهم في أداء الخدمات بصـورةأسرع.

سيقدم المركز تعاونـًا بـين المحافظات الثلاث لتقـديم خدمات سريعة

6- سيقدم المركز تعاونًا بـين المحافظات الثلاث لتقـديم خدمات سريعة في حالـة الحـوادث والأزمات وسـرعة التــــدخل مـن الجهـة المعنيـة بالدولـة لمواجهه تلك المشكلات.