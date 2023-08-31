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الخميس 31 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الحاج توفيق: انطلاقة جديدة لمجلس الأعمال الأردني اليمني المشترك

رئيس غرفة تجارة الأردن
رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق

بحث رئيس غرفة تجارة الأردن السيد خليل الحاج توفيق، مع المدير العام للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية الدكتور طه أحمد المحبشي، آليات تفعيل أعمال ونشاط مجلس الأعمال المشترك، الذي تم تأسيسه عام 2002.

ولفت الحاج توفيق، إلى أن تشكيل الجانب الأردني من المجلس سيتم في وقت قريب وبما يمكن من إعادة إشهاره على هامش المؤتمر العشرين لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي ستستضيفه الغرفة في الثامن عشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وأكد أهمية استقطاب استثمارات يمنية جديدة للمملكة والاستفادة من الفرص المتاحة بالعديد من القطاعات التجارية والخدمية والصناعية، موضحا أن الغرفة على استعداد للقيام بواجبها لتوفير كل التسهيلات وتزويد الجانب اليمني بكل الفرص المتاحة، ومتابعة أي قضايا تواجه المستثمرين والعمل على معالجتها مع الجهات الرسمية.

كما أشار لأهمية ترتيب لقاء عن بعد  بين الغرفة والاتحاد، لترتيب آليات تفعيل المجلس وترتيب أية خطوات تمهد للمضي قدما في تحقيق أهدافه لمصلحة البلدين الاقتصادية.
 

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