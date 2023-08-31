بالميراس البرازيلي إلى الدور قبل النهائي بكأس الليبرتادوريس

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي بطاقة التأهل الى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الليبرتادوريس على حساب نظيره ديبورتفيو بيريرا الكولومبي بعد التعادل السلبي فى مباراة الاياب بدور الثمانية بالبطولة.

وانتهت مباراة الذهاب بين فريق بالميراس ونظيره ديبورتفيو بيريرا الكولومبي على ملعب الاخير بنتيجة أربعة اهداف دون رد.

بالميراس وديبورتفيو بيريرا

إنترناسيونال البرازيلي يتأهل للدور قبل النهائي على حساب بوليفار

ونجح فريق إنترناسيونال حجز بطاقة التأهل الى المربع الذهبي بعد تغلبه على نظيره بوليفار في عقر داره ذهابا بهدف نظيف وبذلك يتأهل الفريق البرازيلي إلى المربع الذهبي بعد انتهاء مباراة العودة بهدفين دون رد،ليصبح فائزا بنتيجة إجمالية ثلاثية نظيفة.