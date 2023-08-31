محافظ الدقهلية يفتتح المشروعات الخدمية بميت غمر

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، بزيارة مركز ومدينة ميت غمر، وافتتح خلالها عدد من المشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليون جنيه.

وافتتح المحافظ، حمام السباحة وملعب مركز شباب دماص بتكلفة إجمالية 9 مليون جنيه ، كما افتتاح مدرسة ميت غمر الرسمية للغات بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه علي مساحة 3000 متر مربع والتي تضم عدد 28 فصل، بالإضافة إلي تفقد مستشفي الكلي والمسالك البوليه بميت غمر وتعتبر أكبر مراكز الكلي بالدقهلية.

وتضم عمليات جراحية وجهاز لتفتيت الحصوات وهو الوحيد من نوعه في مستشفيات الصحه بالدقهليه و 75 ماكينة غسيل كلوي وتخدم أكثر من 300 مريض يومياً والتقي المرضي للتأكد من تقديم الخدمات الصحية لهم واستمع الي مطالبهم .

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحه بالدقهلية ،والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندس هشام عطيه رئيس هيئة الأبنية التعليمية ، وأعضاء مجلس النواب النائب أحمد الألفي ، والنائب محمود العزب ، واللواء محمود ضياء رئيس مركز ومدينة ميت غمر .

وأشار " المحافظ " الي أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر ببناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات له في كافة القطاعات الخدمية المختلفة الصحية والتعليمية والترفيهية والقطاعات الحكومية الأخري التي تؤدي خدمة يومية للمواطنين .

وأشار " مختار "الي أن ما نشاهده كل يوم من افتتاح لمشروعات خدمية متنوعة في كافة القطاعات لما تشهده الدقهلية من قبل في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي إطار بناء الجمهورية الجديدة.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحه بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضي بالمجان وعدم تحميل المرضي اي أعباء مالية ، وتقديم الرعاية الصحية لهم علي اكمل وجه .

ووجه مختا، وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بتنجيل كافة ملاعب المدارس لممارسة الطلاب للانشطه الرياضية، مؤكداً أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الصحه والتعليم والشباب والرياضة وغيرها وحل مشاكلهم .