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الخميس 31 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كنيسة ماربطرس تستعد لإحياء ذكرى قديسين السريان الأرثوذكس

الكنيسة السريانية
الكنيسة السريانية الارثوذكسية في مصر القديمة

تستعد كنيسة ماربطرس وماربولس للسريان الأرثوذكس، غدًا الجمعة، للاحتفال بذكرى عدد من القديسين، بمقرها في منطقة مصر القديمة بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا.

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يترأس القداس الإلهي الاحتفالي وفق الطقوس السريانية، ربان فيلبس عيسى كاهن الكنيسة، وبمشاركة عدد من أحبار وتابعي السريان في مصر، احتفالًا بذكرى كل من "مار يعقوب النصيبيني، ومار ملكي القوزمي، ومار سمعان العمودي"، رموز التراث السرياني وأعمدة الكنيسة الأرثوذكسية.

احتفل كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بصحبة عدد من خدام "خدمة الراعي الصالح " التابعة لأشر بنشاط، ودير راهبات "الكلمة المتجسد لذوي الإمكانيات الخاصة "، ومجموعات من دور الأيتام في منطقة حلمية الزيتون، والين أقاموا فقرات متنوعة بمشاركة الأطفال وقدموا عروض المتنوعة تخللاتها بعض الألحان وترانيم والألعاب، إلى جانب ترفيهي استضاف فيه الكهنة مسابقات  روحية وثقافية،  عقبها طقس المناولة والتي تعرف كنسيًا بـ" لقمة المحبة أغابي"، ثم قاموا بتوزيع  الهدايا. 