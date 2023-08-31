مقبلات شهية| حضري سبرينج رول المحشية بالجبنة البيضاء اللذيذ

تتميز رولات الجبنة البيضاء المصنوعة بعجينة السبرينج رول الهشة بسرعة تحضيرها ومذاقها اللذيذ؛ لإحتوائها على الزعتر المجفف والذي يعطي نكهة مختلفة ولذيذة لوصفاتك، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها.

سيرينج رول بالجبن

سبرينج رول المحشية بالجبنة البيضاء

المقادير

- عجينة السبرينج رول : عبوة (جاهزة)

- الجبنة البيضاء : كوب (مقطعة مربعات)

- زعتر مجفف : ربع كوب

- الزيتون : نصف كوب (مقطع شرائح)

- الزيت النباتي : حسب الحاجة

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

طريقة التحضير

اخلطي الجبن الأبيض، والزعتر المجفف، والزيتون في وعاء.

افردي العجينة على سطح أملس، وأضيفي القليل من الحشوة على إحدى أطراف العجينة.

لُفي العجينة على شكل رول، وأغلقي الطرف بإحكام بواسطة البيض المخفوق، وكرري العملية حتى انتهاء الكمية.

ادهني صينية بالزيت وضعي الرولات، وأدخليها للفرن على حرارة متوسطة حتى تصبح ذهبية اللون.

أخرجي الصينية من الفرن، وضعي الرولات في طبق وقدميها ساخنة.