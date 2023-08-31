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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

بشرى تخطف الأنظار بفستان جريء في العرض الخاص لـ "أولاد حريم كريم"

الفنانة بشرى
الفنانة بشرى

نشرت الفنانة بشرى عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بعض اللقطات أثناء حضورها العرض الخاص لفيلمها "أولاد حريم كريم" وهو من بطولة مصطفى قمر وبسمة وعلا غانم وداليا البحيري وخالد سرحان، بالإضافة لمجموعة آخري من الفنانين الشباب والذين يقومون بدور أولادهم.

 

الفنانة بشرى

وبدت بشرى بفستان تميز بألوانه الصيفية المبهجه كالفوشيا والأصفر والأخضر والأزرق، وقصته محددة الخصر؛ ليبرز قوامها الممشوق وأنوثتها.

 

وانتعلت بشرى حذاء ذا كعب عالٍ باللون الذهبي، كما حملت كلاتش بنفس اللون، وتزينت بأقراط شكل الوردة المرصعة بالألماس، وخاتم في أخد اليدين.

 

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت تصفيفة شعر مميزة، فقامت برفع شعرها شكل البوناتيل (ذيل الحصان) وتركته يتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم، وثبتت غُرتها على أحد الجانبين.

 

ووضعت الفنانة بشرى مكياجًا صاخبًا يتماشى مع فستانها ذا الألوان الصيفية المميزة، فإعتمدت ظلال العين باللون البنفسجي اللامع، ورسمت الآيلاينر مع الرموش الصناعية؛ لتحصل علي عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا، كما اختارت أحمر شفاة باللون النود؛ ليتماشى مع لون بشرتها ولتسليط الضوء علي رسمة العين الساحرة.

 

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