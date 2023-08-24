وصفات طبيعية تخلصك من اسمرار البشرة بعد المصيف

يلجأ المئات من المواطنين إلى استعمال مستحضرات التجميل للحفاظ على درجة لون البشرة، وذلك بعد التعرض لأشعة الشمس فى فترة قضاء الإجازة الصيفية أمام الشواطئ.

وصفات طبيعية تخلصك من إسمرار البشرة وتفتيحها

العسل والحليب:

يحافظ العسل على ترطيب البشرة، والحليب يقوم بتفتيحها، من خلال خلط ملعقة كبيرة من العسل و4 ملاعق من الحليب وملعقتان من عصير

الليمون:

يحتوى على فيتامين سى، ويتم تحضير ملعقة كبيرة من الشوفان مع ملعقة كبيرة من اللبن وخلطهم ووضعهم على المنطقة التى تحتاج إلى تفتيحها لمدة 15 دقيقة وتغسل بالماء البارد.

ملحوظة: إذا قومتي بإستخدام ماسك الليمون يجب أولًا التأكد من عدم وجود أي إلتهابات بوجهك أو كنتي ذوات البشرة الحساسة، حتى لا يزداد الامر سوءًا، وإذا لاحظتي ذلك بالفعل امتنعي تمامًا عن تلك الوصفة واستشيري طبيبك الخاص.