رفع 940 طن مخلفات وتسوية ورصف طرق في 7 مراكز بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، إن الحملات انطلقت في 7 مراكز والقرى التابعة لها لتنظيف وإزالة القمامة وتسوية وتمهيد عدد من الطرق غير المعبدة، مما أدى إلى إزالة 940 طناً من المخلفات والقمامة.



وأشار المحافظ، إلى أنه يقدم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية وآمنة وخالية من الأمراض، لافتاً إلى استمرار هذه الحملات في كافة البلدات. المراكز والأحياء من أجل الحفاظ على البيئة وزيادة الكفاءة والمستوى ورصف الشوارع والميادين من أجل العمل على ترميم الواجهة الحضارية والحفاظ على رونقها السابق بالشكل الذي يناسبها بكل معنى الكلمة.



وفي هذا السياق قامت الوحدات المحلية لمراكز صدفا والغنيم وأبو تيج والقوصية وديروط والفتح والبداري بإزالة 940 طناً من النفايات خلال يوم من حملات النظافة التي نفذت لإزالة أكوام وتراكمات القمامة والنفايات من حاويات التجميع في الشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة خارج الكتلة السكنية، بالإضافة إلى كنس الأتربة من جانبي المسارات. كما تم رصف وتسوية المراكز لتسهيل حركة ونقل وترحيل المواطنين باستخدام المعدات الميكانيكية الميدانية (كنسات آلية، لوادر، آلات ثلج، حاويات) وغيرها، بالتنسيق مع إدارة النفايات الصلبة والبيئة والنظافة في كل مركز والوحدات القروية التابعة له.