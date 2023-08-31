رئيس جامعة قناة السويس يُشارك في الحفل الختامي للأنشطة الطلابية

نظمت "أسرة طلاب من أجل مصر" بجامعة قناة السويس، اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس - الحفل السنوي لختام أنشطة الأسرة وتكريم المتميزين من طلابها .

وأقيم الحفل تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد فتوح غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وبإشراف الدكتور محمد الباز منسق عام الأسرة .

وأُقيم الحفل بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، بتنظيم الدكتور محمد سعد مستشار لجنة الأسر، والأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والطالب محمد شريف فؤاد منسق الأسرة.

وحضر الحفل عمداء ووكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، وأولياء الأمور، و300 طالب وطالبة من أسرة طلاب من أجل مصر.



وشهد الحفل العقيد فادي نبيل مدير الإدارة العسكرية بالجامعة، والعقيد مهندس محمد مصطفى مدير الإدارة العسكرية السابق.

زبدء الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم التقاط الصورة التذكارية التي تجمع قيادات الجامعة وأعضاء الأسرة، تلى ذلك توقيع قيادات الجامعة في دفتر المشاركة بحفل الأسرة .

وقدمت الطالبة منه غنيم نائب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر بورتريه إهداء لرئيس الجامعة.

خلال الحفل - تم عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة الأسرة طوال العام

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، أن جامعة القناة جامعة عريقة كبيرة، منذ جيل الآباء بل إنها تفوقت على كثير من الجامعات القديمة في العديد من الجوانب، موضحاً أن تأثير الجامعة على المجتمع الخارجي فى الإقليم كله واضح و ملموس.

وأشاد رئيس الجامعة، بأعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر"، واصفا إياهم أنهم خير سفراء للجامعة فى كافة المحافل الخارجية و الداخلية، بل هم خير من يمثل شباب الجامعة لأنهم وجهة مشرفة،

موضحا أن الجامعة ليست للدراسة فقط ولكنها أيضا راعية للمواهب، وتوفر الفرص للتعبير عن الطاقات الكامنة لدى الطلاب في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية والجوالة، من أجل تنمية مواهب الطلاب، وإثراء شخصيتهم وتبصيرهم بطبيعة المجتمع، ودور الثقافة في عملية التنمية سواء تنمية الوطن او تنمية القدرات الشخصية دور كبير، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية بالجامعات، ومن هذا المنطلق تدعم إدارة الجامعة الأنشطة الطلابية بكل صورها وتشجع الطلاب على تنمية مواهبهم، بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع، وتخريج جيل من الشباب قادر على صناعة المستقبل.

وحرص الدكتور محمد عبد النعيم، في كلمته على تقديم الشكر لجميع العاملين بقطاع التعليم والطلاب بوجه عام، وأعضاء "أسرة طلاب من أجل مصر" بوجه خاص، لافتاً إلى أن الأسرة كثفت أنشطتها خلال العام الجامعي ، خاصة خلال شهر رمضان المنصرم، بتنظيم العديد من الفعاليات والندوات والأنشطة الطلابية، بهدف إكساب الطلاب المعارف والمفاهيم والمهارات، لتنمية وغرس روح الولاء والانتماء لديهم، مُقدماً الشكر إلى الدكتور ناصر مندور على دعمه المستمر للأنشطة الطلابية وخاصة أسرة طلاب من أجل مصر، الذي يأتي عن إيمان تام بأهمية الأنشطة الطلابية في بناء شخصية طالب متميز قادر على تحمل المسئولية.

ومن جانبه - أرسل الدكتور محمد غنيم رسالة شكر وتقدير لطلاب الأسرة والقيادات الجامعية ، مشيراً إلى أن أسرة طلاب من أجل مصر.. أصبحت تمثل قضية وعي ، فهم شباب واعد قادر على تحري الصدق والبعد عن الأفكار المغلوطة.

وطالب الدكتور محمد الباز الحضور بتقديم الشكر لطلاب الأسرة، التي تسعي إلى تحقيق وبناء رؤية مصر 2030، مشيداً بدعم الجامعة وقيادتها لكافة أنشطة الأسرة، مضيفاً أن الشباب هم الكنز و المستقبل، موضحاً أن الأسرة تسعى لبناء شباب لديه الوعى الثقافي والأدبي والفني

وأوضح محمد شريف رائد الأسرة خلال كلمته أن رؤية ورسالة الأسرة، وأهم الأنشطة التي تمت خلال العام الجامعي المُنقضي، مقدما التحية لأعضاء الأسرة، و شركاء النجاح في تحقيق رسالة وأهداف الأسرة، مشيرا أنهم زهور الإبداع و قادة المستقبل و عماد الوطن.

لتبدأ فقرات الحفل بعرض تقديمي لثلاثة من طلاب الأسرة عرضوا خلالها لانطباعاتهم ومهاراتهم التي أكتسبوها بعد اشتراكهم بالأسرة، ثم أوبريت " أم الدنيا " لطلاب أوركسترا الحلم .



وبدأت مراسم التكريم بتكريم الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس الجامعة ، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ، والدكتور محمد الباز منسق عام الأسرة، والطالب محمد شريف منسق الأسرة من الطلاب ثم تكريم الطلاب الاكثر تميزاً بالأسرة،

وضم الجغل تكريم مراكز الكليات، وتكريم أمين عام الجامعة، و الأمناء المساعدين، و مديري الإدارات والإدارات المختلفة.

جدير بالذكر أن أسرة "طلاب من أجل مصر" هي أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابي قوي متطور، يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف في سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن، والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين في مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعالة في خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا، لاقتحام مجال ريادة الأعمال وإنجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة في أنحاء العالم، لتبادل التجارب وتطوير المهارات.