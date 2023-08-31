أسيوط: إعادة رصف طرق القوصية بطول 6 كم

أعلن اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط،عن بدء أعمال إعادة الرصف لطريق القوصية بني إدريس بني صالح بني هلال، وذلك على مسافة 6 كيلومترات تابعة للخطة الاستثمارية الموحدة لمركز القوصية للعام المالي 2024/2023.

بأتي ذلك في إطار استمرار العمل على قدم وساق لرفع كفاءة الطرق في القوصية، ومن ثم توجهات الدولة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، وتنفيذاً لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، برفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشمل الأعمال التي يتم تنفيذها حاليًا على الطريق، المسح والنظافة والتسوية تحت إشراف محمد عبد الحميد الشريف القائم بأعمال نائب رئيس المركز والمهندس محمد عبد الناصر مندوب مديرية الطرق والمشرف عليها.

وينضم هذا الطريق إلى أعمال إعادة الرصف الأخرى التي نفذتها الوحدة المحلية خلال الخطة الاستثمارية الموحدة لـ مركز ومدينة القوصية لعامي 2023/2022، والتي شملت شبكة واسعة من الطرق، بما في ذلك طريق منشأة خشبة بطول 4.8 كيلومتر وطريق طراد النيل بطول 4.25 كيلومتر وطريق بلوط منشأة خشبة بطول 4.5 كيلومتر.

تأتي إعادة رصف الطرق لربط الطرق الرئيسية بين القرى، لتعزيز التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وبهذا يتشكل شبكة طرق متطورة توفر فرصًا للاستثمار في مختلف المجالات، وذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق التطور وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق السيولة المرورية وتوفير بدائل للطرق الرئيسية.

تؤكد رئاسة المركز على الوحدة المسؤولة عن أعمال الرصف بسرعة الانتهاء من الأعمال والالتزام بشروط ومواصفات الجودة، حيث نعمل جميعًا على توفير وتحسين الخدمات بأقصى قدر ممكن، وفقًا للإمكانيات المتاحة.

محلية القوصية تبدأ اعمال اعادة رصف طرق القوصية بطول 6 كم

محلية القوصية تبدأ اعمال اعادة رصف طرق القوصية بطول 6 كم

محلية القوصية تبدأ اعمال اعادة رصف طرق القوصية بطول 6 كم

محلية القوصية تبدأ اعمال اعادة رصف طرق القوصية بطول 6 كم

محلية القوصية تبدأ اعمال اعادة رصف طرق القوصية بطول 6 كم

محلية القوصية تبدأ اعمال اعادة رصف طرق القوصية بطول 6 كم

محلية القوصية تبدأ اعمال اعادة رصف طرق القوصية بطول 6 كم

محلية القوصية تبدأ اعمال اعادة رصف طرق القوصية بطول 6 كم

محلية القوصية تبدأ اعمال اعادة رصف طرق القوصية بطول 6 كم

محلية القوصية تبدأ اعمال اعادة رصف طرق القوصية بطول 6 كم

محلية القوصية تبدأ اعمال اعادة رصف طرق القوصية بطول 6 كم