إعدام 2700 عبوة عصير غير صالحة في القوصية

أعلن اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، عن إعدام 2700 عبوة عصير غير صالحة للاستهلاك البشري.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة صلاحية المنتجات المختلفة بهدف حماية حياة المواطنين.

هذه الخطوة تأتى استنادًا إلى محاضر إثبات الحالة التي أعدها المكتب المركزي لمراقبة الأغذية واللجنة المشكلة لإجراء أعمال الحرق. وضمت هذه اللجنة من ايمن محمود أبو زيد، عضوًا من إدارة البيئة بالقوصية، وسمير عبد الرحمن، مدير مكتب مراقبة الأغذية، والمفتش الغذائي هلالي هلال عبد الحميد، وعصام كمال أحمد، مسئول البيئة بالمنشأة الكبرى.

تم تنفيذ الإعدامات في المدفن الصحي بالمنشأة الكبرى بالقوصية، وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

تأتي هذه الحملة عقب الحملات التي نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع سلامة الأغذية خلال الفترة السابقة. حيث أسفرت هذه الجهود عن ضبط الكمية التي بلغت 2700 عبوة عصير غير صالحة للاستخدام البشري، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إعدام هذه الكمية.

وأكد اللواء رئيس مركز ومدينة القوصية أن هذه الحملات ستستمر لتشديد الرقابة على المنتجات الموجودة في الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

إعدام 2700 عبوة عصير غير صالحة للاستخدام البشري في القوصية

إعدام 2700 عبوة عصير غير صالحة للاستخدام البشري في القوصية

إعدام 2700 عبوة عصير غير صالحة للاستخدام البشري في القوصية

إعدام 2700 عبوة عصير غير صالحة للاستخدام البشري في القوصية

إعدام 2700 عبوة عصير غير صالحة للاستخدام البشري في القوصية

إعدام 2700 عبوة عصير غير صالحة للاستخدام البشري في القوصية