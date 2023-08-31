تأجيل حكم قضية مقتل طفلة على يد شقيقتها بأسيوط إلى 9 سبتمبر

قررت الدائرة الـ13 بمحكمة جنايات أسيوط تأجيل النطق بالحكم في قضية مقتل طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا على يد شقيقتها وزوجة عمها وأبناء عمها، حتى الجلسة المقررة في التاسع من سبتمبر المقبل.

تعيش الطفلة شيماء مع والديها وأشقائها في منزلهم الصغير بإحدى قرى مركز الغنايم. وقد تفاقمت الديون التي يواجهها والديها مما أدى إلى حدوث خلافات أسرية بينهما. ونتيجة لذلك، تم إصدار أحكام قضائية ضد والديها.

انتقلت الأم إلى منزل أقاربها وتركت أبناءها مع والدهم، فأصبحت شيماء المسؤولة عن رعاية أشقائها وتحمل مسؤولية دور الأم.

وفي إطار هذا السياق، تم القبض على شقيقتها وزوجة عمها وأبناء عمها بتهمة قتل الطفلة شيماء. وتمت إحالتهم للمحاكمة أمام الدائرة الـ13 بمحكمة جنايات أسيوط.

تم تشكيل لجنة من القضاة المختصين برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح حفني لنظر القضية. وتمت المحاكمة بحضور المحامين وأهل الضحية والمتهمين.

وبعد استماع الدفاع عن المتهمين وسماع أقوال الشهود، قررت الدائرة الـ13 تأجيل النطق بالحكم وتحديد جلسة جديدة في التاسع من سبتمبر للاستماع إلى المرافعات النهائية والإعلان عن الحكم النهائي في القضية.

تأتي هذه القضية لتسلط الضوء على حالات العنف الأسري التي قد تؤثر على حياة الأطفال وتعرضهم للخطر. وتؤكد أهمية توفير الحماية والرعاية للأطفال الذين يواجهون ظروفًا صعبة في بيئتهم الأسرية.